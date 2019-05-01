【趣史】名字裡都含金屬的明朝王爺們　與元素周期表有關聯？

朱公錫、朱慎鐳、朱同鉻、朱同鈮、朱在鐵、朱在鈉、朱均鈈、朱奉鎇、朱成鈷、朱成鈀、朱恩銅、朱恩鉀、朱帥鋅、朱寘鑭、朱徵釙、朱效鈦、朱效鋰、朱詮鈹、朱彌鎘、朱諟釩··· 以上這些古人名都是明朝王爺們的名字，不難發現王爺們名字的第三個字不約而同都是金屬偏旁。如果各位看官中有化學科讀得好的，則會看出當中不少都是元素周期表中的化學元素。這其中真是有不為人知的關聯......

明朝開國皇帝朱元璋出身社會底層，原名求求其其名為朱重八，因此他對子孫的起名頗為重視。（網絡圖片）

一切要從明朝開國皇帝朱元璋留下的祖訓講起。推翻了蒙古人元朝的朱元璋原本草根，原名朱重八，其父名為朱五四，爺爺朱初一。為什麼朱氏一家都是以數字命名？其實這在元朝漢人中並不罕見，因為漢人當時屬於社會底層，大多沒有文化，於是做父母的就隨手拈來些數字給孩子起名。

翻身做皇帝後的朱元璋決心要一雪前恥，在子孫們的名字上大做文章。於是他尋來文人給自己24個兒子一人寫了一首詩，要求兒子們的兒子起名時，第二個字要以詩句中的字往下排。

例如早逝的太子朱標是：

允文遵祖訓，欽武大君勝， 順道宜逢吉，師良善用晟。

將侄子踢下皇位的燕王朱棣是：

高瞻祁見祐，厚載翊常由， 慈和怡伯仲，簡靖迪先猷。

不僅於此，朱元璋還要求第三個字要以五行金木水火土做偏旁。他的兒子們都是木字旁，而木生火，孫子就是火字旁；火生土，曾孫是土字旁；土生金，玄孫是金字旁；金生水，五世孫是水字旁；水生木，六世孫又回到了木字旁。

因此，朱標的兒子即明朝第二個皇帝建文帝，名叫朱允炆（允火）；而朱棣的子孫們，即明朝後續的那些皇帝們分別名叫朱高熾（高火）、朱瞻基（瞻土）、朱祁鎮（祁金）、朱見深（見水）、朱祐樘（祐木）···

但是，明朝王爺們生太多小孩了！一開始還能取「銘」、「鈺」、「鈞」這些文雅的字，但後來符合五行元素的字都被用光了，身為皇室的王爺們就非常任性：造字！造出來一些非常生僻的字來滿足祖訓，因此就有了上文提及的「鐳」、「鈮」、「鈦」等等···

徐壽一生譯作多本介紹近現代化學知識的書，被譽為中國化學啟蒙之人。（網絡圖片）

但在明朝，古人對化學毫無認知，這些字變相而言是無實意的。而賦予這些字意義的那個人，要在晚清才出現——中國近代化學的啟蒙者徐壽。

生於嘉慶年間的徐壽放棄科舉考試，而投身科研。他翻譯了諸多西方傳來的化學書籍，更在創辦了中國第一所科技學校格致書院，並出版期刊《格致匯編》。而他對後世中國人學習化學影響最大的當屬元素周期表的漢語命名。

徐壽命名化學元素時又有一個趣聞故事。他規定所有金屬性質的元素，要選用金字旁的字，氣體元素選用氣字頭，剩餘的用石字旁。但他很快遇到了一個問題，有些金屬元素是在當時存在並常見的，比如金、銀、銅、鐵，但不為熟知的元素該怎麼辦呢？

化學元素周期表中的中文用字，與明朝王爺們名中的生僻字重合度極高，這又是為何？（網絡圖片）

徐壽便取該元素的英文發音的諧音作部首。比如第三號元素Li，拉丁文為Lithos，徐壽取其第一個音節（似「里」），加金字旁，便是「鋰」，而朱元璋的十世孫即名為朱效鋰。再比如第二十二號元素Ti，拉丁文Titanium，便是朱效鋰的堂兄弟朱效鈦。

因此，後世廣為流傳徐壽翻譯元素時借鑒了明朝朱氏族譜，從中挖掘出那些生僻字。不過，這種說法並沒有嚴格的史料證實，兩者高度重合當個野史趣聞聽聽也罷。

但徐壽對於近現代中國人認識化學是功不可沒的，他的《化學鑑原》中採用的64種元素的譯名，有47種沿用至今。而他制定的翻譯規定要被後世科學家們沿用至今。