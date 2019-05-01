【心．城市】從拆除邊緣到地鐵典範：台北捷運華麗大翻身（一）

1863年，世界上第一列地鐵駛入了位於倫敦市中心的初始地鐵站法靈頓（Farringdon）車站。 在那列蒸汽驅動的地鐵車上，其靄靄白煙裡隱約的身影，是大量因工業革命而在農村失去勞動機會，轉而湧入城市工廠的農民工。他們的加入不僅為倫敦帶來了翻倍的爆炸性人口增長，也帶來了新的混沌與秩序。

圖為全世界第一條地鐵開通的示意圖。（截取網絡）

自地鐵設置以後，地鐵票成了都會人的「身份證」，地鐵站成了城市人約會的「座標」。地鐵不再只是蜷曲於地底的黑暗隧道，而是讓J. K. Rowling寫下《哈利波特》的起點、是《緣份》裡張國榮撞見張曼玉的所在、是東京沙林毒氣事件的發生地，亦是台北人對於文明的想像。

台北捷運醜聞不斷，輿論揚言拆除

台北捷運木柵線電聯車試車時發生火燒車事件，圖為現場工作人員鑑定情形。（聯合報） 1981年，台灣交通部聘請英國大眾運輸工程團隊和中華顧問組成計劃小組，師法香港地鐵經驗，對初步藍圖進行修正。1984年，台灣行政院將台北都會區捷運系統與電力、石油、電信等基礎建設並列，納入十四項重大建設計劃。 而通往台北動物園的木柵捷運線，是台灣最早開通的路線，然而，歷時九年的興建期間卻波折不斷。除了橋墩裂縫、土牆坍方等施工問題，試車時還發生過兩起火燒車事故，甚至遭遇颱風大雨，據悉，幾乎淹沒近半個台北捷運，重創16個站。 這一切，使負責木柵線機電工程的法國廠商馬特拉無預警撤離，此時更讓台灣輿情沸騰，甚至傳出要求拆除的聲浪。

歷經擴建、整併、組織改革，台北捷運大翻身

台北捷運經整改後，時常舉辦一些活動，像是將車廂彩繪成米奇。(臺北市政府觀光傳播局) 爾後至今23年，台北捷運歷經擴建、整併、組織改革，營運的捷運站達117站，軟硬體也在過程中趨於穩定，並在2010年年運量首度突破5億人次，擠身國際地鐵聯盟成員，與包括北京、紐約、巴黎等全球17座城市地鐵系統並列。 2017年年底，新加坡在其地鐵接連發生淹水與追撞事件，還致信邀請台北捷運團隊赴星國提供經驗，反轉了過去台灣、新加坡的主客位置，具體見證了台北捷運的長足進步。 在新加坡媒體《亞洲新聞頻道》（Channel News Asia）以〈秩序：體驗台北捷運成功的秘密〉為題的報道中，每週技術會議、定期模擬演習、維護項目、長期僱員，以及讓市民感到自豪，是讓台北捷運表現傑出的五大原因。