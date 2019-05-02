【心．城市】地鐵典範的一體兩面：台北捷運的文明與哀愁（二）

上一篇，我們可見台北捷運從「輿論厭惡」進化成「台北的驕傲」。然而，台北捷運這段文明表現的日子，也逐漸僵化了來往乘客的思維，故時常看見傳統道德、文明規訓，以及人性需求在捷運車站乃至車廂上，互相碰撞，產生激烈的火花。

台北捷運多次宣導「左右兩邊」都可站立，但台灣民眾還是靠右邊站。（聯合報）

台北捷運啟用初期，台灣官方與民眾達成扶手電梯「靠右站」的默契，讓趕時間的旅客能使用左側通道。但就在2004年12月31日，跨年夜人潮洶湧之際的一起「掀頭皮」事件，造成五人受傷，讓台北捷運不敢再鼓勵民眾於扶手電梯行走，並全面降低電梯速度。而有趣的是，動靜分流的「奇景」並未就此從台北捷運消失，甚至在15年後的現今，仍然是台北捷運的日常。

2016年板橋車站曾發生扶手電梯傷人事件，當時扶手電梯不堪負重，向下滑動，導致3人因推擠跌倒而造成頭部撕裂受傷。（截取網絡） 對於支持「站好站滿」的人來說，理由似乎再充分不過。除了安全疑慮，日本扶手電梯協會也指出，大部分乘客站立於同一邊，容易造成扶手電梯負擔不平衡，導致維修成本提高。 此外，作為影響了無數地鐵文化的「元老」，英國也有單位進行研究後發現，在扶手電梯較長的狀況下，由於走動的意願低落，雙邊站立的人流運輸量比單邊提高了28%。 但即便有了權威與科學的背書，對於大多數台北捷運使用者來說，影響他們是否決定靠邊站的，顯然並非時間和金錢考量。

對此，台灣大學建築與城鄉研究所教授王志弘認為，排隊之於台灣人所意味的公共生活秩序、效率及文明素養等意涵，可以往前追溯到日本殖民時期的現代性形成。也因此，他認為：

在捷運站的扶手電梯排隊，是做為文明化的表徵和隱喻，更逐漸成了都會人用來對照城市與鄉村、本地與異地、先進與落後的想像依據。

圖為工程人員正檢查出問題的「扶手電梯」。（截取網絡） 從諸多關於台北捷運的討論裡，我們不難找到這項觀點的證據。在台北捷運20週年的專題報道中，台媒《東森新聞》引述新加坡華裔作家沈寧之語，描述了台北捷運獨特性：「台北人雖然匆忙，卻曉得禮讓，頗有君子風。即使在捷運車站裡，人滿為患，卻似乎並不喧鬧。」；「站內上下自動扶梯，所有乘客都自覺站在右側，空出左半邊，讓趕路人走。」 然而，倘若我們將視線轉向台北其他公共場域如商場百貨，仍然會看到使用者錯落分佈在扶手電梯上的景象，似乎暗示：台北捷運扶手電梯上「不越雷池一步」的社會約束力，是具有高度文明與某種地域性。 如此差異，一定程度地說明了台北人將捷運視為文化櫥窗，展示給他者看的表現性質，以及捷運作為日常公共運輸系統，卻長期負擔著「被觀看」的無形壓力。

「坐、立」難安的台北捷運