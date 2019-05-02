過林卡：喜馬拉雅山腳下的夏日藏地下午茶

踏入五月，香港已迎來炎炎夏日，遠在喜馬拉雅山腳下的西藏此時卻仍處於嚴寒之中。在冬長夏短的西藏高原，夏天對於藏族人而言是一年之中最為明媚溫暖的日子，因此一場迎夏的野外郊遊就成了非常重要的民族活動——「過林卡」。

過林卡的起源是為紀念藏傳佛教的奠基者——蓮花生大師。（網絡圖片）

「林卡」在藏語中是美麗的園林的意思，過林卡就好像是藏人的踏春郊宴一樣。在藏東的昌都地區，過林卡又被稱為「耍壩子」，意思是在一片平坦的土地上玩耍。冬天的西藏高原被白雪覆蓋，是見不到繁密的森林。因此當初夏來臨，冰雪融化，藏人會迫不及待地走出家門，與親朋好友相邀來到大自然中。

相傳最早的過林卡是為紀念藏傳佛教奠基者的蓮花生大士。蓮花生本是古印度僧人，他雲遊四海，精通神通和幻術。公元750年，蓮花生應藏王邀請來到西藏傳教，以神通打到了當地原生苯教的巫師，便開始在藏地傳播佛教，並創立了最早的藏地寺廟。

而過林卡起源於藏南的日喀則，男人們挑選一個在陽光明媚的日子，一早出發到遠郊的一個修行洞裡朝見蓮花佛；婦孺們則會帶上食物，到近郊平坦的草原上迎接拜神得福的男人歸來，然後相聚在一起聊天唱歌。

冬長夏短的青藏高原，每當夏天來到，冰雪融化，藏人們就會迫不及待地出門親近大自然。（網絡圖片）

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如今的過林卡雖仍有宗教意味，但更多的是藏人與親友相聚、親近大自然的郊玩活動。郊玩少不了美食，而盤數藏族美食時少不了的就是酥油茶。酥油茶是最考驗藏地家庭女主人手藝的飲品——磚茶用水煮開，加入氂牛乳製成的牛油，也就是當地人離不開的酥油，再撒一把鹽。

把這些原料倒入皮袋中，紮緊袋口，女人們就要一下一下地反覆用木棍敲打，直至茶水和酥油混合成乳濁狀，一碗碗酥油茶就可以端出來招待客人了。

打酥油茶是藏族女性必學的技能，一碗碗熱氣騰騰的酥油茶是招待客人最好的飲品。（網絡圖片）

還有青稞酒，以藏地特產的變種大麥青稞釀製成的酒色澤橙黃，甜中帶酸，酒精度低，是最適合人們消遣休閒時喝了。青稞酒有種有趣的飲法——用麥管或者竹管吸咂，因此喝青稞酒又稱為「咂酒」。

青稞酒最正宗的飲用方式，不是直接用嘴喝，而是用竹子或大麥做成的吸管「咂」。（網絡圖片）

在慶祝過林卡時，人們除了圍坐在一起談天說地，品嚐美食，還會脫下鞋襪跳進河溪裡，盡情地玩鬧。累了以後，索性就攤開四肢舒舒服服地躺在草地上，直到衣物曬乾，夕陽西下，才心滿意足地回家。