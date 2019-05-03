【有片】瘋經典？賣文化？　內地國學「熱」潮下的「冷」思考

2017年，江西省南昌市打著國學名號的豫章書院，被踢爆將小孩關進小黑屋，以鐵尺鋼筋體罰學生，以助戒除網癮，該事件引發軒然大波。 不僅如此，內地國學機構的女德班，也傳出教授如「被丈夫打罵不應該還手還口」等傳統觀念，一度被人質疑過於「封建」，使得內地國學風潮數度遇冷。 直到今（2019）年年初，內地歌手孫楠送女兒上國學班事件，在內地成為熱門搜尋的關鍵字，「國學」再次被推到輿論的浪尖。 平心而論，現階段「國學」的興起，無論對於中國社會的知識建構、民族、文化的傳承等皆有正面意涵。不過與此同時，亦面臨「國學」本質的詮釋、辦學機構品質良莠不齊、師資爭議，及文憑認可等諸多問題，使國學遭受質疑，甚至被排斥。 那麼，我們進一步想追逐的是，國學該如何被認識？國學應如何被延續，並在這混亂中梳理出一條道路？

從1990年代起，內地掀起國學熱，讓小孩自小接受傳統文化薰陶成為一大趨勢。（視覺中國）

鄧立光認為，國學的推動應該回歸經典，並在體制內推行。（高仲明攝） 背誦經典或流於形式 香港中文大學國學中心主任鄧立光表示，國學熱的「熱」字代表它一定有一些過當。「推廣國學本身沒有問題，現在的問題是全民都這樣推，但不是每個人都有這樣水平。」 鄧立光表示，國學熱現在受到許多批評，就是因為有許多水平不夠的人也去推，「有些人用來做生意更麻煩，變成一種商業行為。」他舉例，有些國學班除了要求孩子讀經，還會要求學員用高昂的價格購買經典光碟。 這類以「國學」為賣點的商業行為，使得國學熱背負「斂財熱」的罵名。歸根結柢，這與1994年王財貴推動讀經運動有關，許多人就此將國學與讀經畫上等號。

「經典背誦」，成為許多人對國學培訓機構的第一印象

以國學為招牌的夏令營、研習旅行、旅遊基地近年來在內地掀起熱潮。（李虎門攝） 鄧立光也提到，「背誦經典」初期很成功，也有很多追隨者，但後來發展成過分強調背誦，「變成你只要能背誦就好，出現這樣的反效果」，尤其當背誦沒有成效，就造成這一套方法破產，令經典背誦的形象變得負面。 「其實背誦經典，是從古以來一直有效的方法。古人二十多歲已是大學問家，這與他們兩三歲開始背誦經典有關。」但鄧立光指出，全盤接收古代的東西不就是好，就像許多人批評，一味仿古害人害己。 此外，經典背誦的另一個問題是，有些古籍如《禮記》、《尚書》使用的語言、語法邏輯距離現代太遠，背誦的意義和付出的時間不合比例。這些艱澀的古籍反而有可能愈推愈遠，令國學背負污名。但內地自上世紀九十年代興起國學熱後，二十年過去，對於這些亂象可有反思？

國學「熱」現象，我認為是個「恢復」過程 陳萬雄

陳萬雄認為，國學熱是一個恢復的過程，還遠遠沒有達到一個民族對文化需求的正常的狀態。（高仲明攝） 儘管摸索過程困難重重，但學者對內地的國學熱大都抱持肯定的態度。 饒宗頤文化館館長、香港聯合出版集團前總裁陳萬雄認為，所謂的國學熱甚至還不能稱之為熱潮，只是一個恢復的過程。「還遠遠未達到一個社會、國家、民族對文化需求的正常狀態。」 陳萬雄以「衣食足而後知榮辱」形容這股國學現象，「1949年解放之後，推行的是所謂社會主義的教育。開放之後，不但結束文革那種摧殘文化，更最重要是以發展經濟、發展社會生活為主。等到經濟發展到某個地步後，就開始追求失去的文化，這是一個自然的過程」。 陳萬雄指出，自文革以來，社會大眾對中國文化，由摧殘、淡泊、無知到逐步恢復，他將其視為一個時世的恢復過程。

對於國學熱究竟是自上而下或由下而上開始復甦，學者觀點都不盡相同。但無異議的是，習近平上台後推廣中華傳統文化，確實加大傳統文化復興的力度，而對民族自信心的增強，亦是國學熱久未退燒的一大關鍵。

回歸經典再走入體制 鄧立光

武術也是國學的一種。（李虎門攝） 對於國學熱未來發展，目前學者多贊同「回歸經典」這條道路，從儒釋道經典中學習，透過理解及閱讀經典汲取精華，並與背誦相輔相成，才是根本之學。 鄧立光指出，「不從經典裡面學習，知識根本就是零零碎碎。」此外，他認為國學教育要走入正規教育體制，才能一併解決師資與管理問題。 鄧立光被內地推廣國學的熱度震懾，但他認為許多學校仍停留在推廣傳統文化、民俗技藝的階段，例如將剪紙、燈籠、皮影戲等變成校本課程。他指出，這些東西當然是廣義的國學，然而與真正弘揚傳統文化、培養價值觀仍有差距，兩者是不同層次。

但這些不得其門而入的校長及老師願意積極尋找方法，「他們也想知道有什麼不足，我往往鼓勵他們開設經典班。」鄧立光表示，讀經典跟剪紙不一樣，無法立即看到成效，也沒有那麼容易推動，卻是一大重點，而體制內的推動與民間不同之處在於，專業的老師更有能力講解經典。

鄧立光強調，推廣國學不能只背誦經典，「我在內地提倡五學並舉，五學分指經典、歷史、禮儀、書寫、武藝，五個內容互相配合，變成在整個學校裏面推動一個傳統文化的結構，更能提供完整的價值觀，而不是淪為純知識、抽象零碎的學習。」體制內外共同搭配，官民學一起推動，或許在下個二十至四十年，中華傳統文化的根能在內地長出花朵。