缺德遊客只顧打卡無手尾　南京唯美「愛情隧道」慘變「垃圾隧道」

2014年開始，南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，因其被大樹環繞，被譽為最清新鐵路，也稱為「愛情隧道」，一直以來吸引了不少攝影愛好者和情侶前來拍照，連火車也因為要考慮遊人安全而調整運行時間。 不過就在剛剛過去的內地五一小長假期間，唯美的「愛情隧道」卻被很多網民爆出到處都是垃圾。一些前來打卡的遊客，拍走了清新文藝的美景，留下的卻是遍地垃圾。

「愛情隧道」鐵路旁垃圾滿地。（現代快報）

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遊客：垃圾影響拍照

據《現代快報》報道，有記者在周日（5日）來到這條「愛情隧道」發現，雪糕包裝袋、食品盒、膠袋、果皮和紙巾隨處可見，走兩三步，一低頭就是垃圾，連遠處的樹枝上也掛著一次性餐盒。

其中一位遊客表示，聽說「愛情隧道」這個時節很美，就相約過來拍照。「沒想到來了之後，這麼多垃圾，影響拍照，很失望。」

據了解，微博@江寧公安在線曾於去年 4 月 29 日發了一條官方微博，「勸退 」打卡遊客。微博中提到，這個地方本身並不是旅遊景點，也不具備任何旅遊基礎設施。並指出「由於沒有垃圾桶等必要措施，部分遊客將自帶食物飲水垃圾隨手丟棄在鐵路沿線，對環境和鐵路養護部門產生巨大壓力。」

「愛情隧道」一直是情侶打卡和拍婚紗照的網紅景點。（VCG）

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居民：農作物被偷摘

除了垃圾遍地外，不少遊客還在「愛情隧道」附近隨意攀折，令附近居民非常苦惱。有居民抱怨說，「來玩的人看到果子就帶走，還是青的就帶走了，我們靠近鐵路長的果子他們順手就帶走了。」

據悉，「愛情隧道」所在的這條鐵路叫鳳雲鐵路，是用來運輸硫鐵礦的，起點是南京板橋附近的古雄車站，終點是南京雲台山硫礦有限公司，「愛情隧道」 是接近終點的一段。江寧開發區城管局一位工作人員表示，「愛情隧道」屬於上海鐵路局的管轄範疇，是一條運輸鐵礦的內部鐵道。

而「愛情隧道」變「垃圾隧道」的事件曝光後，江寧區秣陵街道工作人員表示，正在與鐵路、硫礦公司就此處的管理進行協調，在這之前，街道和社區會先將「愛情隧道」維護起來。據悉，目前隧道已恢復往日乾淨的狀態。

（綜合報道）