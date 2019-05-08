【永遠懷念】鄧麗君逝世24周年　一窺「亞洲歌姬」的幕後推手

2019年5月8日，是鄧麗君逝世24周年。 每逢鄧麗君忌日，她的墓園總會湧入許多向鄧麗君致敬的歌迷，即便她過世多年，仍可見其深遠、廣播的影響力。也因此，有句話這麼流傳的：「有華人的地方，就有鄧麗君」。 不過其實呢，鄧麗君的名聲除了在華人圈之外，亞洲北至日本、南至印度尼西亞，甚至整個東亞區域，不分族群、國籍都能看見鄧麗君歌迷的蹤影。或許，用「亞洲歌姬」來說她，一點都不為過。 但從另一角度來觀察，當時鄧麗君的歌聲，能夠紅遍亞太地區，成為萬人空巷的歌手。除了歌唱實力之外，事實上也與台灣流行音樂在1960年至1970年代期間，蓬勃發展有關。

鄧麗君30年歌唱生涯中，推出過多張專輯，風靡全亞洲。（鄧麗君官方Facebook）

鄧麗君出生於1953年1月29日的台灣雲林縣，從小就展現歌唱天賦。1964年，年僅11歲的她，參加了台灣中華廣播電台（今中華廣播公司）舉辦的黃梅調歌唱比賽。

鄧麗君初試啼聲，一舉奪冠，很快地獲得歌廳老闆的賞識，迅速成為各家歌廳、夜總會爭相邀請的歌手。

隨後，鄧麗君為台灣「中國電視公司」首部電視連續劇《晶晶》，獻唱了同名主題曲，一夜之間讓全台灣都認識了這位的實力俱佳的歌星。接著，鄧麗君透過海外慈善及走訪活動，一步步的擄獲香港、東南亞等地歌迷的芳心，奠定了「亞洲歌姬」的稱號。

當然，鄧麗君的成功，不僅僅只是她一人作為。鄧麗君的歌聲能夠聲名遠播、不同凡響，還有賴於台灣當時樂壇的創作能量。

上海－台灣華語歌曲的啟蒙中心

「中國近代音樂搖籃」之稱的上海百代唱片舊址。（截取網絡） 近代華語流行歌曲始於1920年代後期的上海。 台灣那時雖為日本殖民地，但早在戰前（World War II），其上海流行的華語歌曲已在台灣廣為流傳。像是1930年代，台北放送局（主要為日本殖民當局的政令宣導機構）廣播節目中，就有上海的華語歌曲播送，而上海發行的部分華語專輯在台灣也可購買。 到了1949年5月，上海「解放」後，過去被稱為「中國近代音樂搖籃」的上海百代唱片，及眾多上海華語流行樂壇的創作者，紛紛轉至香港發展，這結果導致華語流行歌曲重鎮從「上海」轉為「香港」。

而另一路人馬，則是與國民黨政府一起遷到台灣，繼續投入華語流行歌曲的創作，為台灣歌壇增添日本、閩南語以外的華語元素。

經1950年至1960年代創作者彼此間摩擦、融合過程後，到了1970年代台灣歌壇迎來了第一次的開花結果，不少台灣歌手歌曲的作品在香港、東南亞地區被大量傳唱。此舉不僅為1980年代以後的台灣華語流行音樂奠定深厚基礎，也讓台灣歌壇有著取代香港，作為華語流行音樂中心的實力。

台灣歌壇領航時代下的舵手－周藍萍、慎芝、莊奴

《梁山伯與祝英台》被視為1960年代極其重要嘅電影之一，係臺灣、中國大陸同香港紅極一時。（截取網絡） 前面略略提了台灣與華語流行音樂的大歷史，但台灣歌壇之能夠發揚光大，還需仰賴幾位重要經典舵手。 說到台灣華語流行歌曲創作者，就一定要談到開路先鋒──周藍萍先生。 周藍萍本名楊小谷，生於1924年，祖籍湖南湘鄉，國立音樂學院（今中央音樂學院）肄業，1949年到了台灣，在「中國廣播公司」（前身為日本殖民當局的政令宣導機構）任職期間，編寫許多膾炙人口的華語歌曲，像是1954年的《綠島小夜曲》，就成為台灣第一首向東南亞輸出的華語歌曲。 1963年，周藍萍來到「香港邵氏電影公司」工作，期間製作不少電影配樂與黃梅調歌曲，最耳熟能詳的，莫過於《梁山伯與祝英台》的電影配樂。據悉，該創作，讓周藍萍先生獲得1963年台灣金馬獎最佳電影音樂獎。

著名作詞人莊奴創作的《甜蜜蜜》、《小城故事》等，被譽為「鄧麗君恩師」。（截取網絡） 周藍萍不止會創作，也懂得挖掘千里馬，帶領新人。1958年，周藍萍在報紙上看到一篇散文詩，引起了他的注目。而這篇散文的作者，正是為鄧麗君演唱的《甜蜜蜜》、《小城故事》等多首著名歌曲填詞，已於2016年過世的作詞人──莊奴。 華語流行歌曲研究學者沈冬表示，莊奴為人極為謙和，一生感念提攜他入行的人。他曾說過，「覺得自己默默無聞，『大音樂家』（周藍萍）卻願意來找他，十分感動。」也基於這份知遇之恩，莊奴此生寫了約有3000首歌詞，為台灣歌壇貢獻極大。

慎芝主持的「群星會」，培育了許多台灣知名歌手。（截取網絡） 至於台灣華語樂壇另一個重要推手，不得不提到她──慎芝，不僅是作詞作曲家，也是位台灣知名主持人。 在此之前，台灣歌壇市場由華語、閩南語及東西洋歌曲三分台天下，不過自慎芝填詞的歌曲《意難忘》推出後，迅速讓華語歌曲佔據大半江山。慎芝更透過旗下自行製作的電視節目《群星會》培育出許多華人音樂巨星，如姚蘇蓉、鄧麗君等，讓台灣華語歌壇轉型走到下一個階段。 然而，台灣當時處於「戒嚴」時期，許多歌曲演出前都需要經過審查，甚至連《月亮代表我的心》都被批評為「靡靡之音」、遭到禁播。許多歌手可能因為公開演唱禁歌而被吊銷歌手證（早期台灣歌星需要考證才能出來當歌手），而轉往香港、東南亞等地發展。就連鄧麗君，當時為了迴避歌曲審查，也錄制不少印尼語歌曲，或許可以這麼說，如果沒有「戒嚴」，鄧麗君說不定還不能當上「亞洲歌姬」呢。

以往談及台灣的華語流行歌曲歷史時，輿論討論多從校園民歌開始談起，特別強調在「風雨飄搖」的1970年代，多少年輕學子如何「寫自己的歌」、「唱自己的歌」，清新的校園民歌是如何影響台灣1980年代的歌曲。

而1950至1960年代的華語歌曲多被忽略，也對這個年代的音樂發展少有深入的關注，不過透過一代歌姬鄧麗君，似乎能多少勾勒出當年台灣華語流行歌曲蓬勃發展的樣貌。

（多維新聞）