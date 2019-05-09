【職人‧專訪】懸疑小說作家「那多」：當我寫殺人時我想什麼

那多，本名趙廷，上海人，上海市作家協會簽約作家。 他是中國第一本青年原創文學刊物《萌芽》原主編趙長天之子。 他的父親趙長天擔任《萌芽》主編後，於1998年聯合內地多所高校舉辦了「新概念作文大賽」。韓寒、郭敬明等一批中國知名作家早年都曾參加該比賽並獲得注意。

那多在專訪過程中，開玩笑的說：「我每部作品都有死人」，但我很怕死。（張喆銘攝）

趙廷（那多）深受其父影響，2001年，與父親的散文合集《六眼看世界——兒子你自己拿主意》在中國人民文學出版社出版，署名「過千山」，後以「那多」為筆名撰寫「那多三國事件薄」系列。

在之後出版的作品中，那多以懸疑小說系列見長，著有「那多靈異手記」系列。2013年，他父親趙長天病逝，那多表示：「我曾經不願被別人說我是趙長天的兒子，但是父親的離世讓我直面死亡，我才明白我需要替代我父親的角色。」

2017年，那多醞釀構思6年的長篇小說《十九年間謀殺小敘》出版，透過一宗宗的謀殺事件，那多細致地把人性中殘酷的一面清洗乾淨，再把這些幽暗的匪夷所思的案件深情地講述給讀者。出版商表示，該書一經上市，在豆瓣網（douban是內地一個社區網站）平均評分達到8.3分，《十九年間謀殺小敘》也成為了那多懸疑類小說新的代表作。

（維視界）