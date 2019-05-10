【快評．大象席地而坐】最叛逆的反抗　是到滿洲里看大象

《大象席地而坐》（下稱「大」）是內地青年導演胡波，第一部也是最後一部的電影。「大」片曾獲第55屆金馬獎6項提名，包括最佳劇情長片、最佳男主角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影及最佳原創電影音樂。 不過，導演胡波早在2017年10月12日自殺身亡，使得這部充滿對底層社會的觀察與情感的長片，成為胡波的遺作。但同時，也留下許多世人對於影片的疑問。

觀賞「大象席地而坐」後，就能深深明白為何大象會席地而坐。（截取網絡）

事實上，早在2018年11月16日，台灣金馬獎頒發前夕，《大象席地而坐》已先獲金馬觀眾票選獎。

不過認真來說，這是一部打從開始就不打算讓觀眾好過的電影，「從頭到尾，彷彿被無形的東西給壓著，很窒息，但很享受電影帶來的思索」。整部片的色調冷冽灰暗，手持攝影緊緊貼著片中人物的後腦杓，逼著觀眾直抵角色的內心深處，跟著四位彷佛遭世界背棄的角色，一同度過毫無希望的一天。

導演以紀錄片式的深描筆法，讓觀眾近距離看著每個角色碰上的各種不幸，但片中的角色似乎從來沒為自己做過任何反抗，只是因為身份所逼，才不得不做點事情。

街頭混混「于城」去尋找「韋布」，只因為倒地昏迷的于帥剛好是他弟弟；

韋布為幫朋友出氣時不慎讓於帥跌落階梯，不願解釋只得逃離家鄉；

「王金」則是因為自己的狗被咬死，而去找狗主人理論，卻也不為求取賠償；

「黃玲」在與老師約會的影片曝光之後，竟遭毫無責任感的老師驅離。

四個角色在電影的前半部份，如同片中關於大象的神秘傳言：

在滿洲里的動物園裡有一頭大象，他就只是坐著，人們用叉子扔他他不予理會，人們扔給他食物他不知理睬。他就只是坐著，除此以外什麼都不做

《大象席地而坐》是導演胡波遺作。（網上圖片） 在電影的後半部分，角色不再對於各種遭遇逆來順受，而像是終於站起來的大象，以最有力也最叛逆的方式進行反抗。 于城在逮到韋布後卻放走了他；韋布撿到毽子時，不願還給老人並惡聲咒罵；王金偷偷到學校接走孫女後，帶她到前往滿洲裡的巴士站；黃玲則是拿起球棍狠狠敲昏老師與師母，而除了於城因為中槍無法移動之外； 四個角色，他們的共通點都是準備去看那頭坐著的大象。 而在他們歷經千辛萬苦，總算抵達滿洲里的深夜，傳言中只是坐著，什麼都不做的大象，就像是要回應這幾個仍然勇敢反抗的角色，而發出最用力的嘶鳴聲，而主角們同時回頭一望，成就了一場生猛有力的電影結尾。

文藝與商業的抵觸：導演之死

導演胡波曾在小說過，「沒有一幀畫面屬於我，我也無法保護它。」 《大象席地而坐》主要以長鏡頭與人物特寫鏡頭拍攝，因此整部片幾乎不存在剪接點。 根據內地媒體報道，胡波在開拍前就已決定以長鏡頭拍攝全片，拍攝過程雖然相對費力，當剪接階段則較容易，只需將每個鏡頭依序排列後即可完成。 但在製片方看了胡波原本4小時的影片後，要求他剪至2小時，但胡波最後僅剪掉了10分鐘，即為此次金馬影展放映的版本。 若依照目前版本的電影看來，人物關係與角色內心的刻劃相比之下較為薄弱，因此若真要縮短片長，勢必得刪掉其中一到兩條人物線，才能讓整部片低沈的情緒維持一致，否則將只會是一部角色服務情節的通俗戲劇，但這對於從劇本寫作階段就已決定全片樣貌的胡波而言，自然不會是個容易的選項。