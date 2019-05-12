成都小龍蝦、兔頭價格飛漲　吃貨哀號：吃不起，失去自由了

四川美食聞名全國，更有「食在中國 ，味在四川 」之美譽，尤其是省會成都，2010年獲聯合國教科文組織創意城市網絡（UCCN）評為「美食之都」，素以麻辣且性價比高的美食見稱。 不過，隨著經濟發展水平上升和需求量大增，當地諸如小龍蝦、兔頭等美食，近年價格都飛漲，引起不少當地網民聲言「吃不起」、「失去自由了」。

報道指，成都人日均食用數十萬隻小龍蝦。（視覺中國）

+ 2

在內地，四川成都人素以「吃貨」見稱，近年冒起的食物小龍蝦，當地人一天更食消耗數十萬隻，火熱程度直迫火鍋、串串和燒烤等當地傳統食物。

據《華西都市報》報道，隨著小龍蝦熱度提升，價格也是水漲船高，比去年升價大約兩成，最貴的一份可供10人食用的「海鮮-小龍蝦」套餐，更要2000元（人民幣，下同）左右。報道又引述當地一間小龍蝦餐廳指，八九年前一份小龍蝦約30多元，現在70至80元，甚至更高，行情亦「一年比一年火」。

一天消耗數十萬隻小龍蝦

成都人對小龍蝦的愛有多深？報道指，四川小龍蝦養殖龍頭企業「中倫農業」今年預計能產85萬至100萬公斤​​小龍蝦，但仍遠遠滿足不了市場需求，當地有95%供應仍要依賴外省。據稱，成都人目前日均消耗掉5萬公斤小龍蝦，尤其6月和7月，日均消耗可達11萬公斤。如果按每隻30克左右來計算，成都一天就有數十萬隻小龍蝦難逃吃貨的嘴。

實際上，小龍蝦近年風靡各地，成為全國知名的食物。去年6月，山東青島就曾經舉辦「吃小龍蝦比賽」，一名食客以35秒橫掃10隻小龍蝦，勇奪冠軍。

除了小龍蝦，成都特色小食「兔頭」近來也不斷漲價。《華西都市報》報道，當地兔頭的「公價」從不久前的10元升至11、12元一個，有的甚至漲到12.5元一個。漲價的原因，主要是新鮮兔頭原材料上漲，以前30元一公斤的新鮮兔頭原材料，現在已經漲到60元一公斤。

網民熱議：