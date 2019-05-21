【紀念貝聿銘】江南世家子美國建築師：難忘中國　最愛蘇州博物館

華人建築大師貝聿銘，5月16日在美國曼哈頓家中辭世。 環顧貝聿銘的生命歷程，雖然大都在美國度過，亦是美國公民，但貝聿銘此前接受香港鳳凰衛視《築夢天下》訪問時提到，「雖然我在美國住了60幾年了，但我還是中國人，我的看法還是中國的看法，當然美國新的東西我也了解，所以這兩方面有矛盾、衝突嗎？我覺得沒有。」 正因為流著東方血統，加上西方經歷的貝聿銘，亦善用其優勢，開創屬於他一代的建築傳奇。

貝聿銘雖然生在廣州，但在蘇州獅子林有生活過一段時間。圖為獅子林春、冬景色。

富十五代──獅子林長大的貝聿銘

在中國，有句俗語：「富不過三代！」並有一代創，二代守，三代耗，四代敗的說法。

但第十五代的貝聿銘，及其家族卻打破了這民俗說法，此時依舊顯赫。據《貝聿銘傳》的書本提到，貝氏家族在元朝末年，從北方遷到蘇州，後靠著賣藥起家；在清代乾隆時期，貝氏已經成為蘇州有名的望族，是蘇州四個富貴人家之一（其他三家為戈、毛、畢）。

左為貝聿銘生母莊蓮君；右為繼母蔣士雲。 到了貝氏第十三代孫──以貝哉安、貝潤生為首的家族，前者從事金融業成就非凡；而貝潤生則被稱為顏料大王，在1917年購入蘇州獅子林，耗費七年時間，將園林修復整建完成。 而前面所提及的金融巨擘──貝哉安，即為貝聿銘的祖父，曾參與創辦上海銀行，亦開設了中國第一家新型旅行社，即中國旅行社。 貝聿銘的父親──貝祖貽子承父業，最高曾任中華民國中央銀行總裁，同時還是中國銀行的創始人之一。而貝聿銘母親更是出自書香世家，生母是清朝最後一任國子監祭酒（相當於現代的教育部考試中心主任兼高等教育司長）的女兒莊蓮君、繼母則是曾迷倒張學良的「江南名媛」蔣士雲。

出生廣州的貝聿銘，在10歲時，便隨父親到上海，寒暑假則在蘇州的獅子林度過。

在上海和蘇州，貝聿銘接觸大量的西方建築和東方園林，雖然他在1935年赴美讀書，但他的作品中常常有東方的哲理，例如蘇州博物館的園林、台中東海路思義教堂的黃磚瓦，以及香港中國銀行大廈中也在設計中隱含風水的概念，例如讓水從大樓兩邊流下來，貝聿銘曾解釋，「魚池的設計是水流下來就是財源，彙聚到養魚的池子，就是聚財的意思。」

這棟飯店，讓他痛一輩子

圖為北京香山飯店鳥瞰圖。（VCG） 北京香山飯店，是貝聿銘在中國第一個作品；在當時，也被視為中國改革開放後，「外籍」建築師在中國進行的首個作品。 不過，一邊是亟欲追求現代化、展現國富民強的中國；另一邊，則是設計兼顧專業與城市美感的貝聿銘，讓雙方合作過程中，發生不少摩擦。 1979年，貝聿銘開始動手設計時，便與當地官員產生歧見。當時北京政府希望貝聿銘在故宮附近設計一棟高達20、30層的酒店，但貝聿銘卻認為故宮旁不應有高樓。

香山飯店施工的過程，工作人員擅自更改建築許多設計，令貝聿銘大感失望。（截取網絡） 最終，貝聿銘選擇在北京郊外建築一座低層的酒店，即為香山飯店。然而，在施工過程，工作人員竟未照貝聿銘的藍圖作業。對此， 貝聿銘 亦曾表示，「由於各方面等原因，香山飯店的施工工藝、質量並不是很滿意」。 此外，香山飯店落成後，外界質疑貝聿銘在興建過程中，砍伐不少百棵百年古樹，對香山自然環境造成污染，也有論者認為，香山飯店的選址太過偏僻等問題。換言之，香山飯店本可成中國與貝聿銘的驕傲，卻成為他心中的痛。 但這些喧鬧已不重要了，貝聿銘之所以被稱為「文化縫隙中優雅的擺渡者」，在於他設計的建築，不止實用意義，還能做出生活價值的貢獻。 「香山飯店」對於當時中國來說，已是一件創「新」又創「心」。香山飯店不僅標誌著中國迎頭轉向改革開放的新氣象，更留給中國建築界的一個新思路，即在古典城市與新穎建築的拿捏之中，將東方生活哲學與西方現代主義作出最妥適的融合。

我真的很關心這座博物館；因為我為她傾注了太多愛和精力。 貝聿銘

圖為蘇州博物館一禹，可明顯看見蘇州著名的林園特色。（VCG） 2006年，89歲的貝聿銘完成他在中國最後的作品──蘇州博物館。有趣的是，蘇州博物館與他自幼玩耍的獅子林只有幾步之遙。 蘇州，素有「園林之城」，享有「江南園林甲天下，蘇州園林甲江南」之美譽，是中華園林文化的翹楚。也因此，對建築師貝聿銘來說，自小浸淫在蘇州園林古典雅韻的建築長大，並能回到故里貢獻一己專長，無疑是一份榮耀。 年事已高，仍投注大量心力的貝聿銘，在蘇州博物館建成以後，他感動的稱，「蘇州博物館如同他的小女兒一般」，也成為他最愛的作品之一。