【多圖】西安推出「皇后玉璽」交通卡　網民讚有氣勢：本宮來了！

近日，古都西安推出以國寶西漢「皇后之璽」為原型打造的交通卡，市民可用它在全國200多個城市乘坐公交車和地鐵。 有網友表示，用這款交通卡時有「本宮來了，本宮走了」的氣勢，也有網友打趣的說：「拿著玉璽坐地鐵居然還要錢。」

西安推出以國寶皇后之璽為原型的玉璽形狀交通卡。（網絡圖片）

+ 3 + 2

玉璽形狀的交通卡是西安通用的電子收費系統「長安通」與陝西歷史博物館推出的文創產品，該卡印背雕有簡明活潑的螭虎鈕，底座印文為「皇后之璽」，印體的兩側琢有雲紋，剩餘兩側印有卡號以及長安通等字樣。乘客在乘坐公共交通出行刷卡時，就像「蓋章」。

從該卡的銷售平台上看到，印章卡售價168元人民幣，截至26日（周日）12時，銷量已達1776件，非常受歡迎。

根據資料，皇后之璽原物高2厘米，長2.8厘米，重33克，於1968年出土於陝西省咸陽市渭河北岸韓家灣，館藏於陝西歷史博物館。這枚璽印採用新疆和田玉製成，玉質堅硬細膩，溫潤潔白，沒有絲毫沁色。璽印的主人很可能就是漢高祖的皇后呂雉。皇后之璽是目前發現的年代最早的帝后級別璽印實物，也是唯一一枚漢代皇后璽印，因而極其珍貴。

網民熱議：

「拿著玉璽坐地鐵居然還要錢。」 「本宮來了，本宮走了。」 「我覺得每個城市都可以推出有城市歷史特色的異形卡，立體小巧的卡，這樣刷卡進站都變得有趣了。」 「這樣的文創產品值得大力推廣。玉璽啊，扇子啊，如意啊，文房四寶啥的我覺得都行。」 「文創產品是中國比較缺乏的東西，中國旅遊區各地賣的紀念品都差不多。」

（綜合報道）