【心．城市】180天後就消失！　台灣建商推「快閃書店」吸引人潮

台北市大安區一向是台灣高房價象徵，不過，近日，台北捷運木柵線的麟光站，周遭突如出現了一座紅磚瓦、木製裝潢的文青書店，名為「和平青鳥」。 值得注意的是，這家文青書店宣告，它只存在「180天」。 聽說這麼做，目的是為了要讓大眾警醒書店文化正在消逝，並揭開背後這棟紅磚瓦，是台灣建商的投資案。據悉，這塊土地未來由達永建設來興建大樓，並於六月銷售。此刻，將接待中心化身成書店，藉以吸引人潮，創造話題。

「快閃書店」靈感發起人與青鳥文化創辦人蔡瑞珊更浪漫地形容，「你也可以說它是一場以書店為形式的社會運動！」（楊雅琳攝）

+ 17 + 16 + 15

「真正讓編輯覺得有成就感的，是讓作者的文字被看見。」書籍導讀講者在二樓分享，不只坐在演講位置上的大眾聽得見，因為書店採木製裝潢挑高、玻璃鏤空，就連走廊看書的少女、點咖啡準備歇息的情侶或是大樹下放空的青年，都能傾聽分享。

無論你想聽或不想聽，這就是走進和平青鳥體驗的「共感」。

「這是一間會消失的書店！」有感於實體書店逐漸消逝，青鳥文化製作執行長蔡瑞珊大膽企劃「限定書店」，斥資5千萬（約合1248港幣）打造只存在180 天的書店。

蔡瑞珊希望所有來這裡的人，都能與和平青鳥的相遇當作「一期一會」。

不會消失的是作品、是人的溫暖、是悼念的記憶，是文字在我心上蔓延的力量。 青鳥文化制作執行長蔡瑞珊

這世道任何一項產品，只要戴上「文青」一詞，價值立馬翻倍，但無可諱言，「文青」至少可讓社會大眾重新注目「文化」。（和平青鳥Facebook） 和平青鳥庫存六千本藏書，書的類別以文學、創作作品為主，更舉辦講座讀書會與音樂會，也結合咖啡廳，讓讀者可以在裡頭耗一天，享受如秀（show）一般的書店展演。據說，開幕第一天就吸引上千人次到書店。 和平青鳥書佔地17,792平方尺，座落地位於台北市大安區臥龍街，更在捷運站走路不到五分鐘的絕佳之處，周遭更是北市難得的賞螢祕境，不只是書店這麼簡單，背後其實是「達永建設」的投資興建案。 達永建設過去曾在新北市中和興建「達永沐夏」，首創咖啡廳結合接待中心，創下半年銷售370戶佳績。 此次，達永建設找上台北華山藝文特區知名青鳥書店合作，書店中更藏有樣品屋，讓民眾可以試躺臥床與沙發，不免看出商業考慮，建案更預計2019年6 月公開銷售，說是消失的書店，實際上是為建案做包裝。

雖然有炒地皮、炒房價的質疑傳出，但建商同行私下表示，透過180天能達成的成效有限，但重點在如何讓人注意到這個區域，因此在預售過程中，結合咖啡廳或者其他快閃活動的手法，是建商慣用的。目的是為了讓其他區域的人可以注意到此建案周遭的生活機能，畢竟蓋房就是要賺錢。

書店最多情感的一天，就是在它即將消失的那一日，人與人因書而相遇的記憶，聚集了歲月的美好畫面，那天的人潮比開幕還擁擠。書店消失了，留下的是人文的溫度。圖為青鳥文化製作執行長蔡瑞珊。（和平青鳥Facebook） 以建商角度而言沒有利弊，僅為一個讓大眾注意到這個區域的營銷手法。 蔡瑞珊雖然以讓大眾認知書店文化為出發點，但事實上她的父親本身也是建商，青鳥書店也不是第一次，過去就曾與台灣知名建商新富聚、文心等合作，在豪宅交誼廳設書櫃，或進駐企業總部開書店，創新書店授權模式，也是台灣唯一賺錢的獨立書店，要說只以傳承文化、表達理念出發，太過烏托邦。 說到底，人生活，要有錢，才能快活；文化也是如此，得先沾沾銅臭，心中所想，方能實現。