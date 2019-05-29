【心．城市】百年台北總統府變身青年旅館！　邀背包客免費入住

在台北市凱達格蘭大道與重慶南路交叉口，一處戒備森嚴的古蹟坐落於此，紅磚白墻、獨特建造風格吸引眾多觀光客駐足打卡。這座於1919年日治時期落成的台灣總督府，後來改名「介壽館」，如今依舊是台灣的政治中心——總統府。經過風雨飄搖的100年，它無數次見證了這塊土地的巨大變遷。 自台灣戒嚴以降，台北總統府逐漸開放建築空間，褪下威權色彩。然而不少旅客還是要選在特定日子、提前預約並通過周身安檢措施，方能踏入一窺究竟。 不過，一個令人興奮的消息來了，總統府與台灣觀光局等機構合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，積澱百年歷史的台北總統府搖身變作青年旅館，邀請來自世界各地的20組背包客免費入住體驗，藉此打造獨具人情味的城市印象，以期提振台灣觀光產業。

台北總統府的紅磚，很多都是當年建造時由日本運送來台。圖為總統府建築外觀：拱廊（總統府網站）

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第五任台灣總督佐久間左馬太。（資料圖片） 數度易名 曾遭美軍轟炸 甲午戰爭尾聲，在台政權大致穩固的日本政府僅設置臨時總督府，直至第五任台灣總督佐久間左馬太計劃興建永久廳舍。「總督府」於1912年6月1日正式開工，1919年3月告竣。 這座當時全台灣最高的建築物一直是日本統治的重要象徵，因此在二戰期間，總督府成為美軍轟炸台灣的主要目標物之一。雖然日方將總督府百般偽裝及防範，最後還是在1945年戰爭末期的台北大空襲遭到美軍擊中，導致正面部分結構被炸毀。 二戰後，中華民國接收台灣，隨後開始修復此建築，直至1948年底完工並更名為「介壽館」。隨着1949年國府遷台，12月9日行政院會議決議，總統府及行政院設址於介壽館辦公。及至2006年，介壽館正式更名為「總統府」。 雖經整修，台北總統府建築仍保持後文藝復興式的莊嚴和簡潔。建築分為5層樓，主體平面呈現倒「日」字型。整幢建築物中充滿廊柱、山牆、拱廊及圓拱窗，堪稱日治時期台灣的代表性建築。府中有南、北兩個庭園，南、北苑各以中華民國國徽及梅花作設計。

「來去總統府住一晚」宣傳短片發布記者會28日在總統府舉行。（中央社）

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台北總統府常設展「府—POWER TO THE PEOPLE。我們的時代，人民的總統府」。（ETtoday） 變身展覽館 融入藝文色彩 1995年，台北總統府（介壽館）建築首次開放參觀。2008年12月，府內一樓推出常設展「從總督府到總統府」，細訴總統府建築物的歷史，以及總督、總統在此帶動的歷史演變，亦呈現台灣在民間經貿活動、宗教信仰、文化傳承、民主發展等方面所展現「市民社會」的活力。 2016年，府內一樓推出常設展「府—POWER TO THE PEOPLE。我們的時代，人民的總統府」，由建築本體出發，勾勒出時代更迭下的變與不變，並闡述人民精神、民主和庶民文化，讓觀者感受在地想像與實作的生命交織。 2019年，推出「總統府建築百年特展」，並首次於府前的凱達格蘭大道舉行音樂會。

親身入住 與總統府零距離

今年適逢台北總統府建築落成百年紀念，為進行國際宣傳，總統府、中華文化總會與台灣觀光局舉辦「來去總統府住一晚」活動。官方宣傳指，這是全球首創性地開放總統府提供一般背包客申請入住，希望透過觀光，增加台灣的國際能見度。

總統府指出，歡迎全世界不限國籍，對台灣有興趣的朋友參與此次活動，近距離體驗總統府，包含在總統府次級建築住宿一晚及VIP級個性化訂制行程等。詳細入住申請辦法預計將於8月公布，歡迎世界各國旅客報名，將針對報名旅客提出的計劃進行評選，目前規劃錄取20組國際旅客，每周安排1組旅客入住1晚。

府方指，台北總統府主體建築為辦公空間，不具備實際住宿需求，但府區內次級建築本就有備勤盥洗功能，將加以規劃呈現台灣特色風格，成為未來國際旅客的住宿房間。

至於評選機制，若報名的旅客使用Facebook、YouTube等工具，有助於宣傳台灣觀光，例如溫泉、美食等，都有利於獲選。此外，入住旅客除了既有的遴選機制外，亦須符合府區的安全規劃，將配合國安要求處理。