【低清變HD】林徽因AI修復相曝光　網民嬲爆：民國才女P成網紅

近期流行用AI（人工智能）技術修復舊相片，不少明星的童年照都被修復過，由「低清模糊」變為「HD清晰」相。早前在網上流傳的王祖賢、林青霞照片經AI修復後仙氣動人，更引來網民讚歎「美得令人窒息」。 惟微博近日曝出一組AI技術修復的民國才女林徽因舊照，卻引起網民反彈，原因何在？

經過AI技術修復後，舊照片由「低清」變成「HD高清」。（網絡圖片）

林徽因是名中國著名建築師、詩人，民國時期的著名才女。林徽因長相靈氣，嬌小可愛，飽讀詩書、才華橫溢又個性十足，為後世津津樂道。

4日（周二），「AI修復的十六歲的林徽因」話題一躍成為當天微博熱搜的第2位，閱讀量逾3億次，至少4.3萬人參與討論。從網民發布的相片看到，修復後的照片中，少女時期的林徽因五官精緻立體，有標緻的瓜子臉和靈動的雙眸，也有高挑的鼻樑和櫻桃小嘴，氣質出眾。

對比一看，AI修復後的照片中，林徽因五官精緻立體，更符合現代人審美。（網絡圖片）

書生女氣息全無？網民怒斥：不真實

雖然有部分網民認為，經高清修復後的林徽因是明星大S（徐熙媛）和趙麗穎的「合體」，並誇讚「好美、驚豔」。但更多的聲音則認為，雖然相片中的林徽因「少女感」十足，其長相卻太過符合現代人的審美，反而出現「明星網紅」的不真實感。

還有人指出，相中修復後的林徽因根本與流傳下的舊照不是同一個人。該網民指出，林徽因的臉型應該是鵝蛋臉，且下巴比較圓潤，而修復照中的臉型莫名變成了瓜子臉。最為明顯的就是鼻子的形狀，不僅鼻翼被縮小，鼻頭也被莫名縮小了許多。

未經AI技術修復的林徽因舊照：

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更多網民評論：

「還是模糊點好看些啊。」 「林徽因那麼有氣質的女性，硬是給弄成毫無辨識度的大眾網紅臉。」 「修復也不一定是真實的樣子。」 「這肯定美顏過了啊。」

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「舊照換新顏」背後的原理

效果驚人的「AI修復」，實際上是一項圖片處理技術，利用軟件將舊照片的清晰度大大提高。據相關軟件的技術負責人透露，其原理類似訓練一個機器人，讓其對品質很差的圖進行「腦補」；同時找來一個「鑒定師」提出意見，讓機器人不斷鑽研，雙方不斷提升。

雖然大家追求的目標是忠實本真。但AI「腦補」的只是一份猜想，它會自動往人類的平均顏值上猜。因此，當AI技術分析了大量的現代資料，去修復民國時期的人物，只會為原始人物附加了太多現代因素，所以才會有些撞臉當代女神，雖然很驚艷動人，但也失去了真實感。

內地有不少軟件提供將舊照片轉換成清晰照的服務。（網絡圖片）

AI修復技術的前景與商機？

與時下流行的一眾美顏軟體相比，AI修復照片軟件的「賣點」顯得與眾不同。在技術人員眼中，其技術含量也更高。「美顏軟體中常見的磨皮功能是做減法，將照片去掉細節，而修復軟體是自動補充細節，技高一籌。」

雖然新穎而有爆點，但AI修復軟件的前景與商機也並不明朗。此前市面上紅極一時的圖像類App都是曇花一現、速生速死。有互聯網公司高級演算法工程師認為，AI修復老照片的軟件只是在某一點上契合用戶訴求，或許難成持久商業爆款，但其技術應有廣泛前景。由靜態圖片到動態效果的「黑科技」也正在醞釀。

（綜合報道）