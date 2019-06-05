【有錢任性】盤點拍下巴菲特午餐的中國老闆　慈善家or營銷家？

一年一度的「股神」巴菲特（Warren Buffett）慈善午餐拍賣日前結束，拍出了天價457萬元美元（約3,563萬港元），再創歷史新高。「幸運兒」為內地區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨。 回顧過去，巴菲特午餐已經連續舉辦了20屆，期間有4名中國人拍出天價，曾經或即將與股神在紐約餐廳「鋸扒」暢談。不過在「有錢任性」的中國老闆眼中，吃這餐飯有何盤算？

根據拍賣規定，慈善午餐競拍的獲勝者，將有機會邀請最多7位朋友一起參加奢華午宴，與「股神」在紐約的Smith & Wollensky 「鋸扒」。 （資料圖片）

目前身家高達832億美元的巴菲特是全球著名的慈善家，他已向慈善機構的捐贈上百億美元。從2000年起，巴菲特還通過拍賣與自己共進午餐的方式來為慈善機構籌款。截至2018年，「與巴菲特共進午餐」的慈善拍賣活動共籌集了近3000萬美元資金，用於幫助三藩市窮人及無家可歸者。

根據公開資料顯示，至2019年，在與巴菲特午餐的名單上，有近一半人以匿名方式完成慈善午餐，未有向世人公布身份；而公開身份的11人中，就有4名中國人。而中國商人不中標則已，一中標就要創下天價紀錄，一個比一個豪氣。

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懸念十足：巴菲特會被「洗腦」成功嗎？

孫宇晨作為與巴菲特午餐的第4名中國人，在高調宣傳上亦不亞於3位前輩。6月4日，孫宇晨在微博和Twitter上宣告自己成功中標，12小時內連發7條微博，唯恐天下人不知。還沒見到巴菲特的他，還迫不及待貼上自己與巴菲特「同框」的精美海報，難掩喜悅之情。

此外，自稱巴菲特投資理念「長期信仰者」的孫宇晨還透露，他要邀請區塊鏈行業的領軍者齊齊會見「偶像」，並堅信在「暢談」後，將改變巴菲特對加密貨幣和區塊鏈的總體立場，還稱這會變成巴菲特新的投資策略。

孫宇晨的野心表露無遺，惟外界就批評其言論是對巴菲特的「嘲諷」。眾所周知，巴菲特對數字貨幣一直抱有懷疑。他曾公開批評，比特幣（Bitcoin）不過是一種幻覺，而且比特幣的毒性相當於「老鼠藥毒性的平方」，更預言比特幣「將會以悲劇收場」。

不過，看在慈善事業的份上，對於和孫宇晨一起進餐，巴菲特依然表達出了期待之情。據彭博社報道，巴菲特在寫給助手的電子郵件中說：「我很高興Justin（註：即孫宇晨的英文名）贏得了午餐，我期待見到他和他的朋友們。我們會度過一段美好的時光，格萊德基金會（Glide Foundation）也將用他的這筆款項幫助數萬人。」

波場TRON創始人孫宇晨。（網絡圖片）

「馬雲門徒」孫宇晨：熱衷炒作的90後企業家？

投資概念大相徑庭的二人將在午餐上碰出哪些「火花」，暫不得而知，不過趁著這個話題引起公眾熱議，外界索性先對孫宇晨「起底」。

有媒體翻閱孫宇晨的微博及簡介，發現這位還不到30歲的90後創業家，個人履歷十分「閃亮」，集合了高學歷、留學生、創業者等多個關鍵字標籤。其中「馬雲門徒」是孫宇晨本人最喜歡使用的頭銜，其微博認證身份是「馬雲湖畔大學首期學員」。

據悉，孫宇晨本科畢業於北京大學，其後到美國賓夕法尼亞大學拿到碩士學位，歷史系出身的他卻被虛擬貨幣深深吸引，先後成為比特幣和瑞波幣（XRP）的愛好者，2014年1月，孫宇晨創辦銳波科技，同時擔任美國矽谷Ripple Laps中國區域負責人。2017年，孫宇晨創辦了區塊鏈項目波場TRON。

作為多間公司的創始人、董事長和CEO，孫宇晨獲得的殊榮自然不少，達沃斯論壇全球傑出青年、CNTV中國互聯網年度新銳人物、福布斯亞洲30位30歲以下創業者等都被他收歸囊中。

但「爭議」二字似乎從未與孫宇晨絕緣。早在留美期間，他創辦的《新新青年》網絡雜誌就陷入「抄襲門」風波；在創業後，與其他「幣圈大佬」一樣，圍繞在孫宇晨身邊有關「割韭菜」（即莊家收散戶的錢）、「空氣幣」的質疑聲也不絕於耳，甚至被冠以「幣圈微商」的稱號。另有認識孫宇晨的人士表示，孫宇晨是一個很會營銷和炒作的人。

而對於本次孫宇晨拍得巴菲特午餐，有業內人建議，「馬雲門徒」孫宇晨吃飯叫上阿里巴巴董事長馬雲，曝光率效果會更佳。

馬雲作為湖畔大學校長為孫宇晨頒發證書。（網絡圖片）

慈善午餐成為營銷機會？

回到慈善午餐本身，有觀點認為，巴菲特拍賣午餐，是為了籌集善款，為了喚起人們對慈善的關注，為天價午餐埋單的中國老闆，雖然為美國三藩市扶貧事業貢獻資金，但其「營銷炒作」的私心才是最終目的。似乎中標者和「股神」巴菲特有了私人接觸，他們在日後的投資方向就能得到很多人跟風追逐。

不過面對外界對精心炒作的質疑，中標者孫宇晨早有回應。他解釋稱，「我們這種初創公司，只能靠老闆狂出台，狂做PR，才能吸引投資者注意，不然靠甚麼跟大公司們拼？PR在我們這兒就是跳動的心臟，時不時就得蹦躂一下，不蹦就死了。吃相是很難看，但是沒辦法。」

有評論認為，孫宇晨天價拍下巴菲特午餐，對加密貨幣行業反而是一個大利空。（資料圖片）

可惜，在孫宇晨對與巴菲特午餐一番宣傳後，當部分投資人認為虛擬貨幣又迎來重大利好、牛市已經「箭在弦上」時，6月4日從上午7時開始，虛擬貨幣市場卻經歷了一場1個小時的狂跌，總市值降至2500億美元，跌幅近7%，一改近一個月以來虛擬貨幣市值瘋狂上漲的情況。

業界評論人士認為稱，孫宇晨456萬美元拍下巴菲特午餐，對加密貨幣行業應該是一個大利空，因為無論是官方還是媒體，對這種資訊都會產生警惕，站在行業歷史看，會成為行業瘋狂的一個歷史印記。