【考古大發現】河南發現商代鑄銅工匠家族墓地　或解開青銅器之謎

以「司母戊鼎」為代表的商代青銅器，由於造型優美、紋飾華麗而備受讚譽。然而，現代人對這些精美藝術品的創造者和製作流程所知甚少。 及至近來，考古人員在河南安陽的洹北商城發現一個鑄銅工匠家族的墓地，由於地處正是商代殷墟遺址附近，或有助解開商代青銅器的秘密。

「司母戊鼎」是商代青銅器中的代表作，其上有虎噬人圖案，下有四根圓柱形鼎足，是中國目前已發現的最大、最重的青銅容器。（視覺中國）

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據了解，1999年在殷墟保護區東北部被發現的洹北商城，本是商代中期的都城遺址。自2014年起，中國社科院考古研究所安陽工作站一直在洹北商城內發掘，探究其都邑布局。及至2015年8月，在宮城北墻以北約570米，考古人員首次發現用於熔銅的鼓風嘴，揭開一個為王室所掌控、為統治階級生產青銅禮器的商代中期鑄銅作坊的神秘面紗。

「墓葬東西向排列整齊，有一定規劃性，顯示出家族墓地的特徵」，副站長何毓靈介紹，考古人員先後在洹北商城發現42座工匠墓，經發掘後判定是同一個從事鑄銅生產活動的家族，是中國首次明確發現商代青銅工匠家族墓地。該批墓葬多數都發現有鑄造銅器使用過的陶范（即印模，是一種用陶泥燒製成的模子）、銅刀、磨石等工具。尤其陶范是第一次被發現會被當作陪葬品，故可以判定墓主人身份為鑄銅工匠。

其中形制最大的一座墓葬，內有棺槨，槨室二層台上更有殉葬狗隻和一堆陶范，可以清晰辨別出是鑄造銅觚（古代的酒杯）用。考古人員推測，墓主人可能就是該工匠家族的族長。

家族墓地中多數都發現有鑄造青銅器使用過的陶范。（微博）

何毓靈表示，成功發掘工匠墓，為研究商代青銅器的生產組織、管理、運營，以至工匠階層的等級、地位，生產技術傳承與創新等諸多問題都奠定堅實基礎。出土的文物之中，最特別是一個很小的銅鼎模型，上面畫出了分范線，標記了要在哪裏刻畫花紋，推測是工匠在製作新的青銅器前用作研究用。

依據手工業生產的操作鏈理論，考古人員目前已逐步辨識出鑄銅作坊內的陶模陶范製作區、青銅熔煉與澆鑄區、生產廢棄物堆積區，以及有可能與生產相關的人祭坑、牛頭與牛角祭禮坑等。

（新華社）