【趣史】唐代民間不一樣的端午節：扒龍舟、賭博、鬥毆　

今（7）日，是一年一度的端午節，此時便會聯想到屈原、食糭子及扒龍舟等習俗。 但你知道嗎？端午節並非屈原跳江後，即成為特定節慶，而是到了唐代，皇帝規定官員在農曆五月初五這一天放假，同時也由唐代開始，端午才逐漸變為一個歡慶的節日。

每到端午時節，長輩們就會帶著孩子「立蛋」。（新華社）

據悉，「端午」之名最早以「五月五」流傳，甚至差點從中國歷史上消失。

早在唐代之前，由於「端午」正逢春夏交替之時，氣溫升高易發疫病，蟲害也多，因此在漢代之際，不僅將避邪祈福定在「農曆五月五日」，更將此提升成為官方祀典。

可惜的是，三國時期的曹魏政權，卻廢除了「五月五」相關祭祀，之後的晉朝也沒有恢復，只剩民間流行。幸好，接下來的北朝政權，則是將「五月五」設為正式的禮儀，更進一步根據過去典籍，在「五月五」當日舉行隆重的避邪儀式外，也保留了漢代以來「君臣相贈之禮」。

隨著時間推演，「五月五」在北周及爾後的隋代，祭祀驅邪之意逐漸淡化，歡慶的成分增多。不過，到了唐代初始，有感前朝滅亡的教訓，唐高祖、唐太宗、唐高宗三代祖宗相繼頒發禁令，停止全國大肆慶祝「五月五」，但該節慶在宮廷、民間早已成俗、流傳已久，因此無法有效地實施禁令。

西元743年，適逢唐代中期盛世－「開元之治」。唐玄宗下令，「仲夏『端午』，事無典實，傳之淺俗，遂乃移風」；同時，在唐玄宗其他詩作《端午三殿宴群臣探得神字》、張說《端午三殿侍宴應制探得魚字》，皆足以說明唐代宮廷早已習慣在「端午」設宴與群臣賦詩、喝酒遊樂。只不過，經由唐玄宗的指令，讓端午節慶不再是偷偷摸摸，而能擺在台前大肆慶祝。

另外特別的是，在唐代的端午節，南方相較北方重視的五彩絲、續命縷等「鎮邪祈福」事物，南方流行的是扒龍舟，唐人則稱之為「競渡」。因此，中國南方每到端午，其節日氣氛之濃厚遠勝北方。

端午節最應景的佳餚便是食糭子，由於各地文化習俗相異，也造就出許多不同口味的糭子。（截取網絡）

唐代軍事人物－張建封撰寫的《競渡歌》：

五月五日天晴明，楊花繞江啼曉鶯。使君未出郡齋外，江上早聞齊和聲。 使君出時皆有准，馬前已被紅旗引。兩岸羅衣破暈香，銀釵照日如雙刃。 鼓聲三下紅旗開，兩龍躍出浮水來。棹影斡波飛萬劍，鼓聲劈浪鳴千雷。 鼓聲漸急標將近，兩龍望標月如瞬。坡上人呼霹靂驚，竿頭彩掛虹蜺暈。 前船搶水已得標，後船失勢空揮橈。瘡眉血首爭不定，輸岸一朋心似燒。 只將輸贏分賞罰，兩岸十舟五來往。須臾戲罷各東西，競脫文身請書上。 吾今細觀競渡兒，何殊當路權相持。不思得岸各休去，會到摧車折戟時。

端午節最刺激的活動，便是在河岸邊看扒龍舟。（新華社）

他把江上兩船相拼、競速，兩岸民眾助威吶喊的熱鬧景象相當生動地寫在詩中，詩末則因競舟兩方賽後的鬥毆，而感歎朝廷黨爭或許也會鬥到兩敗俱傷為止。

既然有了競賽，又加上中國人的文化習慣，當然少不了「賭博」。據了解，由於唐代官方並無明令禁止，所以每到端午節慶，唐代民間常發生因競舟而賭博的鬥毆事件。

《全唐文》的《對競渡賭錢判》均有記載：揚州申江都縣人五月五日於江津競渡，並設管弦，時有縣人王文，身居父服來預管弦，並將錢物賭競渡，因爭先後，遂折舟人臂。

由此可見，唐代的宮廷，或是民間在端午節慶的日子，是如此瘋狂、歡慶，不亞於春節氣氛。然而，唐代這般如此熱鬧、娛樂性高的端午慶典活動，卻也讓不少文人感歎。

像是唐代詩人褚朝陽，在其詩作《五絲》寫道：

越人傳楚俗，截竹競縈絲。水底深休也，日中還賀之。 章施文勝質，列匹美于姬。錦繡侔新段，羔羊寢舊詩。 但誇端午節，誰薦屈原祠。把酒時伸奠，汨羅空遠而。

讀完褚朝陽作品，的確讓人擔憂：這些節慶究竟是為誰、為何而立下的紀念日，隨著時間推移，世人總會遺忘最初的意義。但這又如何呢？或許，至少，只要文字還存在的一天，這些紀念，還是會永流傳。