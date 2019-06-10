【創意料理】上海驚現花露水味小龍蝦　網友：吃了能驅蚊嗎？

上海竟然有花露水味的小龍蝦吃？原來內地著名的花露水品牌「六神花露水」最近與上海一家著名的餐廳合作，聯合推出一道有花露水風味的小龍蝦。網友看到這個消息後紛紛表示：吃了能驅蚊嗎？

六神花露水與上海一家餐廳合作，聯合推出一道有花露水風味的小龍蝦。（網絡圖片）

根據報道，這道創意料理有個非常霸氣的名字─至尊冰醉小龍蝦。看起來與普通小龍蝦無異，但擺盤上放有一個經典的六神花露水瓶，伴隨著乾冰散出的煙霧，一陣涼意撲面而來。

有食客嘗試過這一道有花露水風味的小龍蝦，形容其吃上去是一種冰鎮鮮甜的口感。不過原來這道菜並非真的倒入了六神花露水，而是用酒糟來營造出清涼之感。

其實六神花露水也曾在去年夏天嘗試和專業雞尾酒品牌合作，推出了一款花露水味的雞尾酒，當時上線幾秒便被搶購一空。根據資料，六神花露水於1990年面市，面市當年即大受歡迎，之後牢牢佔據中國內地的花露水市場，最高市場佔有率超過70%。

網民熱議：

是一口小龍蝦一口花露水還是小龍蝦沾著花露水吃呢？ 我只想知道能驅蚊嗎？ 這樣更好吃嗎？不是，這樣更貴。 已不是創意了，是玩壞了…… 你要知道你是個花露水！！不是個調味品啊。

（綜合報道）