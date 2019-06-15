遭質疑美化國民黨抗戰　上海電影節開幕片《八佰》取消放映

上海國際電影節即將在周六（15日）晚開幕，惟開幕電影、以抗日戰爭為主題的《八佰》，卻臨時稱「技術原因」要取消放映，甚至有傳原定下月初的院線上映亦被叫停，可能要無限期擱置。 無獨有偶，就在《八佰》出事前數天，「中國紅色文化研究會」舉行了一場研討會，會上多名解放軍前軍官、社會評論家、影評家等都一致認為，「把《八佰》作為慶祝中華人民共和國成立70周年的獻禮片，在國慶節普遍放映，是很不適宜的」，理由就是《八佰》是美化國民黨。

《八佰》的劇照可見到有不少國民黨的元素。（微博）

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《八佰》是華誼兄弟出品，由管虎執導的抗日戰爭電影，歐豪、張譯、姜武、王千源等主演，取材自1937年淞滬會戰末期，國民革命軍第88師524團防守上海四行倉庫一事。實際上只有400多人，但為虛張聲勢而對外宣稱有800人。由於四行倉庫與上海公共租界僅一河之隔，故整場戰鬥成功吸引國際社會注意，同時亦成功激勵當時全中國軍民的抗日士氣。

據中國紅色文化研究會的官網顯示，在該個電影創作傾向問題學術研討會上，與會各人都有對《八佰》發表意見，包括有中國作協前黨組成員及《文藝報》前主編鄭伯農、軍事科學院戰略研究部前部長姚有志少將、解放軍前總參謀部宣傳部領導王立華大校、社會評論家司馬南、電影評論家兼空軍前中校郭松民等。

其中王立華稱《八佰》並非以表現400人誓死保衛祖國的崇高精神，揭示悲劇結局的原因為主，「而是用歷史碎片掩蓋歷史的本質真實，對於國民黨的抗戰做了嚴重違背歷史事實的美化」；司馬南則認為，《八佰》有「護旗」的情節，「如此大加張揚青天白日旗，不管影片基於怎樣具體的歷史背景，都是令人感到驚詫的」；郭松民更稱，不應該熱烈地宣染國民黨青天白日旗的莊嚴和神聖，「如果我們那樣做，不管是有意還是無意，都會傷害中國人民特別是那些為建立新中國出生入死的老戰士的感情，都是對於中華人民共和國的嚴重褻瀆。」

事實上，在《八佰》的電影預告中，已可清晰見到不少青天白日滿地紅旗飄揚的畫面。

《八佰》宣布取消放映後，上海國際電影節隨後就在官方微博宣布，同一時段同一影院將會臨時放映《午夜牛郎》。有內地傳媒亦引述相關工作人員明確表示，《八佰》將不會在上海電影節期間放映。內媒亦提到，華誼兄弟本來現金流已捉襟見肘，《八佰》是其「救命稻草」，不但是今年的重磅電影，更是提振主要營業表現的重點。

對於《八佰》的下場，不少熱切期待的網民都深感不忿，紛稱「49年後我們才有歷史」、「本來民族抗戰怎麼美化也不過份」、「早年能拍《血戰台兒莊》，幾十年過去了，現在」；連中國獨立電影導演與編劇賈樟柯亦在微博上發文稱「電影事業，不能這麼搞」，顯然意有所指。

（綜合報道）

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