【四川地震】預警≠預報：早20秒傷亡減少6成　背後原理係......

四川宜賓長寧縣雙河鎮的6.0級地震，已造成至少13人死亡。所幸是當地地震預警系統成功發揮作用，為不少民眾爭取到了逃生時間。 據成都高新減災研究所介紹，在地震發生前，預警網向宜賓市提前10秒預警，向樂山市提前43秒預警，向成都市提前61秒發布預警，四川、雲南共有212所學校收到並及時避險。 該所所長還表示，地震預報和地震預警不一樣：預報是震前預測；預警則是震時，利用電波比地震波快的原理提前通知。預警提前通知的時間越早，可減少傷亡就越多。

廣元市的地震預警在電視上顯示。（網上圖片）

四川地震預警重點實驗室主任、成都高新減災研究所所長王暾18日表示，地震發生時，內地地震預警網同步向政府和應急部門、學校、電視、手機和媒體等不特定公眾，同步發出了地震預警資訊；在17日晚地震發生前，成都高新區居民聽到「大喇叭」播放的60秒倒計時警報。

王暾就預報和預警的不同也進行了說明。地震預報是地震發生前，對未來破壞性地震發生時間、地點、震級、地震影響的預測，會經由預測專家、決策專家和領導開會討論出結果，隨後省級政府有時間（數小時或數天）組織各地高級專家討論，決定是否發布預報。

地震預警則是地震正在發生時的全自動秒級響應，利用電波比地震波傳播速度快的原理，在地震造成破壞前，提前幾秒到幾十秒，為用戶發出全自動秒級回應的地震預警警報，其可靠性、安全性等性能完全取決於地震預警網及其技術。研究顯示，預警時間10秒，傷亡減少39%，時間為20秒，傷亡減少63%。

目前四川宜賓地震已造成13人死亡，200人受傷，有超過1萬間房屋倒塌或損毀，受災人數達10萬人。（視覺中國）

據悉，地震預警系統伴隨著倒數功能，在全程內播放數字和提示的「滴滴聲」提示。若是輕微震感無破壞則沒有滴聲，一聲則表示「震感較為明顯但破壞性低」；兩聲則為「震感強烈且存在破壞性」，這次的地震為倒數的秒數中間穿插一聲滴聲。

在經過詳細說明後，王暾還稱，「我們希望將來地震預警不要再成為新聞。」

（澎湃新聞）