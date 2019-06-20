【極樂天堂】「祭儀糊紙」到歐洲：台灣紙紮公仔現身法國博物館

近期，台灣文化部駐法國台灣文化中心與法國凱布朗利博物館（Musée du Quai Branly）合作策辦，由台灣高雄市立美術館（以下簡稱高美館）執行製作的「極樂天堂（Palace Paradise）」特展，於6月17日開幕。 特別一提的是，「極樂天堂」展覽為法國博物館首次以台灣作為年度主題的大型特展，為法國民眾展現流傳中國千年極具特色的「祭儀糊紙」工藝。

這些真實而曇花一現的複製品，隨著火焰消逝，呈現了深植於中華文明裡生者與祖先彼此依附的思維。（高雄市立博物館）

「糊紙祭品」俗稱紙紮公仔、紙紮、紮紙馬、紮罩子等，是以竹片為支架，外糊以紙的工藝，是中國傳統文化中常見的重要元素。

事實上談到中國紙紮文化，必與中國古代墓葬的殉葬俑的發展演變息息相關。最早的殉葬品都是用活人活物，後來人們意識到這種行為太過殘忍，最終人殉得以廢除，改以像人的俑陪葬，但孔子亦有云「始作俑者，其無後乎」，用俑陪葬在意念上實與用真人陪葬無異，指責最初發明俑的人。

也因此，在傳統道教儒家文化，及外來的佛教文化的融合下，中國的喪葬與祭祀用品也出現新的形式，加上造紙技術成熟以後，北宋時期便開始流行燒紙俑、紙馬，從此紙紮成為喪葬習俗藝術之一，遍及中國各地。時間輾轉來到了現代，許多人便將傳統這等喪葬習俗藝術與紮制、貼糊、剪紙、泥塑與彩繪等技藝融為一體，成了現今所看的「祭儀糊紙」工藝。

據了解，此次由台灣「極樂天堂」在法國的展覽，是由台灣「新興糊紙文化」和時尚紙紮用品專門店「Skea天堂紙紮」兩個團隊共同創作，並將展區分成三大區塊。

第一版塊為「極樂天堂」，內容包括靈厝、居家用品與紙紮食物，以早期傳統喪葬紙紮祭品為主；第二區塊為「購物天堂」，著眼於現代名牌奢侈品與科技產品，像是現場就有展示專屬「天堂」應用程式的智能手機，可看到在當代社會物質環境的變遷下，傳統喪葬祭品隨著人們的生活習慣種類越來越繁多。

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最後一部分，則是圍繞著「祖先祭祀」，以及免於惡鬼騷擾的儀式，如將至的農曆七月「鬼節」就是以安撫無人祭祀的孤魂野鬼為主，讓民眾知道祭祀與慎終追遠的意義。

基於紙紮文化的特殊性，本次法國凱布朗利亞洲部策展人，同時也是法國文化部核定的國家級策展人－朱利安･盧梭（Julien Rousseau），就希望以獨到的觀點將這個特殊的東方喪葬文化介紹給法國民眾，從紙紮祭品的製作技術到材質－紙張的象徵意義，來探討這項傳統文化的根源與內涵。