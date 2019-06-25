宣傳「嘗糞憂心」「為母埋兒」惹反感　 北京廿四孝石雕捱批

北京市黨委宣傳部下屬的《北京晚報》，近日發文點名批評位於北京朝陽區高碑店村「孝悌園」的一組廿四孝主題石雕，認為原封不動照搬「嘗糞憂心」「為母埋兒」「恣蚊飽血」等內容宣傳孝道，不合常理又不合時宜。

雕塑的底部，寫著要教育村民「以孝為天」。（網絡圖片）

據悉，「孝悌園」早於2011年8月落成，園內放置了24座傳統《廿四孝》石雕，高度還原各個故事場景。在這些雕塑的底部，都刻有這樣一句話：為了教育村民「以孝為天」，特製24孝以教後人。

庚黔婁任官不到十天，忽然心驚流汗，於是辭官回鄉，發現自己父親已經病了兩天。醫生對庚黔婁說：「要知道令尊病情的嚴重程度，只需嚐嚐他的糞便就可以了。糞便苦的話，意味令尊病況樂觀。」庚黔婁便按照醫生的話去做，發現父親糞便呈甜味，感到非常憂心。到了晚上，庚黔婁跪拜北斗星，求上天讓他用自己生命代替父親去死。 《二十四孝》「嚐糞憂心」故事

「恣蚊飽血」故事：晉代吳猛八歲時因為家貧沒有蚊帳，他擔心父親被蚊蟲叮咬，便守候在父親床邊，聽任蚊蟲吸自己的血。在雕塑中，吳猛身上爬滿了蚊蟲。（網絡圖片）

北京市民：原封不動宣傳是「懶政」

《北京晚報》在24日報道稱，市民對於這樣的「教育」並不認同。有帶著女兒到附近遊玩的父親認為，豎立這些雕塑是為了弘揚孝道，出發點是好的，但背後的故事卻不能細琢磨。「許多故事也就是當故事聽聽，現在的孩子根本做不到，也不會去模仿。就說『恣蚊飽血』，點蚊香就好了，誰也不會拿自己去餵蚊子。」在景區負責保潔工作的劉女士對「為母埋兒」的故事也感到無法理解，她說 「一個三歲的孩子能吃多少東西，埋了他又能省下多少糧食呢？」

北京市的社區和街頭，都有廿四孝故事得宣傳欄。（網絡圖片）

除了「孝悌園」受到質疑外，《北京晚報》也指出，市內有不少社區和街頭，都不加選擇地把廿四孝故事搬出來「教育」大眾。例如在望京文化廣場，有一面繪有廿四孝圖的文化牆。每個典故都以水墨畫的形式呈現在市民面前。雖然配文是文言文，但配合著生動的彩圖，其中的內容一目了然。

《北京晚報》引述家長稱，「時代不同了，這些內容對現代人來說已經沒有太大指導意義了，甚至已經失去了參照的價值。」還有人認為，如果原封不動地把廿四孝搬到宣傳欄裡，其實是一種「懶政」。不但起不到弘揚傳統美德的作用，反而會引起人們的反感。

不過現場也有退休教師反駁，「雖然傳統的廿四孝借鑒意義不太大，但起碼說明中國人的孝道是從古代傳承至今的，而且深入人心。」

新廿四孝宣傳圖。（網絡圖片）

「新廿四孝」呼之欲出

報道稱，其實一些社區也意識到廿四孝存在的爭議，開始思考如何為孝道文化注入新的內容。有屋苑外牆上就已經設置了一組「新廿四孝圖」，沒有艱深晦澀的引經據典，也沒有大道理，更像是來自朋友的建議。

而在高碑店村的廿四孝雕塑西側，其實也豎起了一組新雕塑，展現了「常回家看看」、「帶父母去旅行」、「假期多陪陪父母」等溫馨的生活場景。有自身養老文化研究專家也認為，新孝道應該是尊重人權的，提倡人與人之間平等友愛，人人都能效仿。