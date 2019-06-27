【魂．專訪（三）】大時代的挑戰　同鄉會落葉歸根：台灣化

台灣自1946年後，多達400萬來自各省、五湖四海的大陸移民匯聚在這僅有3.6萬平方公里的島上，因而催生大量同鄉會，僅台北市就有潮州同鄉會、寧波同鄉會、雲南同鄉會、湖南同鄉會、福州同鄉會……多達上百個。 對此，《香港01》記者赴台灣，採訪了寧波同鄉會、河南同鄉會、廣東和東莞同鄉會等，透過系列文章紀錄同鄉會在台灣的過去、現在和未來，並探討在兩岸分治70年下同鄉會如何把過去的同鄉情誼再植於港、台，並在現代社會建立自己的脈絡連結。

今天，在台灣說到「同鄉會」，恐怕大部分台灣人會聯想到的是「雲林同鄉會」、「宜蘭同鄉會」、「台南同鄉會」等等，而不是大陸地名的「寧波同鄉會」、「湖南同鄉會」、「廣東同鄉會」了。

事實上，台灣的同鄉會，隨著時間經過和本土化浪潮興起，而變得越來越重要，也越來越被人認同；光是新北市、雲林同鄉會就號稱有40萬會員，中間有士、農、工、商、醫護等等，幾乎可以說是「百業興隆」，也是台北政治、經濟界不可忽視的一股勢力。

比較起來，會員隨著時間老化的大陸同鄉會，更加顯得落寞。

在政權更迭中求生

台北市湖南同鄉會向《香港01》記者低調表示，「本來開放兩岸旅遊後，同鄉會就一直有承辦兩岸的交流活動，但自從蔡英文在2016年當選台灣總統、民進黨取得政權後，兩岸的直接交流活動也漸漸減少。」從這裡也可以看出光是高層政權的更替就會造成底層人民的影響。

就算這樣，湖南同鄉會也沒有停止活動，而是轉而承辦小型的書畫展覽，引進大陸的名家書畫來台展覽等等，好繼續維持同鄉會的聯絡和運作。

同鄉會組織基本上是「自負盈虧」的民間社團，並無收取台灣政府任何的補助。台北市寧波同鄉會會刊主編應平書也表示：「也許那些比較本土的社團會有補助，因為目前的政策是這樣；至於我們的話是沒有。」

存身在台北市區繁華一角的台北市寧波同鄉會，題名者乃已故前會長、台灣立法院資深立委沈友梅。（袁愷勳攝）

大環境變遷下求新求變

所以，無論是面對舊會員的老化還是新會員的缺少，大陸的同鄉會都只能「自立自強」，第一步就是要先擴大會員的來源基數。應平書說，過去寧波府轄下的六邑：鄞、慈、鎮、奉、象、定（鄞縣、慈溪、鎮海、奉化、象山、定海），都在同鄉會的招收範圍內；就算今天的中國大陸已經重劃舊寧波府的行政區域，同鄉會也仍然維持古老的「四明寧波府」的範圍，並不輕易更改。

過去台灣身分證上有「籍貫」的欄目，民眾向同鄉會出示籍貫就可以入會。

今天，台灣身分證經過多次改易，已經看不出籍貫在哪，所以現在只要提出父祖輩曾經隸屬寧波籍的證明（提供舊版身分證或是戶口簿一類等等），就可以作為寧波親屬入會。更加「反傳統」的是，現在就算是母系那方親屬的籍貫也可以算數，也就是說母親、外祖父、外祖母等等，只要可以證明是寧波籍，就可以加入台北市寧波同鄉會了。

過去，台灣身分證會有一欄目是關於個人的「籍貫」，也是來自哪裡。（截曲網絡）

入會者可以申請獎助學金，是吸引年輕人主動加入、或是讓父母為孩子申請加入的重要誘因。應平書坦承因為這幾年來同鄉會資金面臨慢性不足，有時不得不降低獎金總額和可申請的人數，又或是改成獎狀、獎牌來代替；不過另一方面來說，也可看出申請人的踴躍。

仍在未定之天

許多大陸同鄉會在台灣都仍然擁有相當的資產，例如在早年購入的會所、會館，經過市容幾次變遷，要價不斐；而且歷年積累的會費也都設置了基金會在管理。

但同鄉會的會所本來就是老鄉們聚會的地方，除了盡可能分割為小單位出租以外，是不能隨意變賣的，否則根本就是「本末倒置」。基金會或是存款也大多設置成「只動利息不動本金」，就怕哪天事情出了變化，連本金都賠了進去。

自中國大陸來的「同鄉會」，隨整體環境改變，將服務對象瞄準當地鄰里。（截取網絡）

到頭來，同鄉會的本質還是在於老鄉、在於人情的交流聯絡。自豪擁有台灣最長的同鄉會會刊發行紀錄（仍在發行中）的應平書是相對樂觀的，認為將主力的會員招收對象放在大學生以下是必須的。

其實年輕人往往在同鄉會待不久，因為同鄉會的年齡層無可避免地偏高，而年輕人也有出國留學、工作的需求。但是當過去的年輕人年紀漸漸長大、甚至退休後，事情也就不一樣了。

「只要入會過，我們就有聯絡數據，每個月送去月刊，哪一天他回來看到了，又會來了。」應平書說，這些年來的確有許多失聯多年的舊會員重新入會，才有樂觀的本錢。

圖為同鄉會為凝聚地方感情，正準備活動餐點的素材。（曾梓洋攝）

當然，同鄉會現在也在化「被動為主動」，積極舉辦鄰里會員活動，例如瑜伽、包粽、手工藝等等，讓同鄉會紮根在社區中。而目前因為各種因素遷移，來到台灣的大陸老鄉，及其下一代，同鄉會也積極關心。

雖然「同鄉會的本土化」，似會讓中國大陸的地緣情懷與台灣社會越來越遠，不過同鄉會的「互助」本質不會因此改變，他們這群人正用一條新的路徑，為台灣社會貢獻，也為自己建立新的脈絡聯結，讓新一代的台灣人能夠記住歷史遺留的「同鄉情誼」。