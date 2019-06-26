成都發現明代郡王府遺址　出土大量龍鳳紋琉璃建築構件

成都市文物考古研究院的人員經過1年的勘探發掘，在正府街的建設用地，發現了明代郡王慶符王府相關建築遺址，出土大量龍紋、鳳紋琉璃瓦當、滴水等建築構件。 同時，考古人員還發掘出了一組從晚唐五代沿用至南宋時期的大型建築遺跡。

遺址內發現大量的龍紋建築構件。（紅星新聞）

2018年7月，為配合成都市正府街用地規劃，成都市文物考古研究院對該地點進行了文物勘探發掘。6月26日，研究院發布正府街遺址考古成果，發現了明代的郡王慶符王府和唐宋時期建築遺跡。

明代建築遺跡主要分布於發掘區北部及南部，以南北兩座建築基址為代表，反映出該建築群至少存在東西兩組院落，佈局規整，皆為正南北向。南側建築基址還保留部分地磚、排水溝及房屋墊土，地磚由大塊方形紅砂石砌築；北側建築基址四周有卵石拼砌的散水，砌築考究。

在整個發掘區明代地層及灰坑中，出土大量仿木建築構件，包括琉璃龍紋瓦當、滴水，琉璃鳳紋滴水，琉璃鬥拱，琉璃脊筒、龍吻等脊樑上的大型構件以及龍、獅子、麒麟、天馬、海馬等屋脊走獸。正府街遺址明代建築規模較大，實用性建築構件極多，青色琉璃瓦佔比較高，根據明代天啟成都府志圖標識，其地理位置在明蜀王府北部蕭牆外，推測應為明代郡王慶符王府。

位於成正府街的古跡遺址。(紅星新聞)

部分遺址經歷晚唐、五代及宋代三個時期建築

另外，研究院又發現，唐宋時期建築遺跡主要分布於發掘區中部，修建年代至少可分晚唐、五代與宋代三個時段。初建於晚唐時期，建築規模較小；五代時期進行大規模擴建，以建築間的天井為分隔，形成了主體建築面闊7開間的多進深院落格局；宋代基本沿用五代時期的建築朝向與大部分磉墩，並進行小範圍增補或改建。

這一時期，磉墩砌築方式相似，在原地面向下開挖1至2米深坑，在坑中反復以一層卵石、一層夯土逐層向上建築。在解剖磉墩時，發現了少量瓷片，以晚唐五代時期的邛窯為主，如大餅足或玉璧足碗，低溫青黃釉綠彩瓷片等，結合上下地層出土遺物判斷大部分磉墩始建年代為五代時期。

考古人員指，正府街遺址地處唐宋羅城時期的成都城城市核心地帶，所發現的五代時期大型建築基址對復原城內歷史格局具有重要價值。另外遺址緊鄰明蜀王府蕭牆北部，明代建築群規模大、等級高，所出瓦當、滴水、脊筒、脊獸等建築構件對研究明代中高等級古建築有幫助。

（紅星新聞）