垃圾分類上百種上海市民好頭痕　網約代收垃圾月入或過萬

在上海，近段時間最熱門的話題就是「垃圾分類」。事緣下周一（7月1日）起，上海就要實行號稱「史上最嚴的垃圾分類」新規，一旦個人沒有將垃圾分類投放，最高罰200元（人民幣，下同），企業或團體則最高罰5萬元。

據悉，在新規中，上海市明確了可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾四種生活垃圾分類標準，旅店、餐館不得主動提供一次性用品，並首次明確對生活垃圾全流程進行分類，確立分類投放管理責任人制度和相應法律責任等。

官方發布的《上海市生活垃圾分類投放指南》令人眼花繚亂。（微博）

而在上海市綠化和市容管理局公布的《生活垃圾分類投放指南》，四大類垃圾分類標準下面，又列明了上百種垃圾的分類，令人眼花繚亂。有人就提問，「濕紙巾是乾垃圾還是濕垃圾？」「有鼻涕的餐巾紙是濕垃圾嗎？」「喝剩一半的珍珠奶茶該算甚麼？」

有網民給出的答案是，先把奶茶倒乾淨。把珍珠倒到濕垃圾，把杯子扔到乾垃圾，再把杯蓋放到可回收垃圾。複雜程度，讓人不敢再喝珍珠奶茶。

上海即將實行號稱「史上最嚴的垃圾分類」新規，回收點設有志願者和監督員。（網絡圖片）

還有網民開玩笑稱，「每天下樓扔垃圾時，都要看到一堆豬骨頭、紙巾、沒吃完的胡蘿蔔等，捫心自問：我到底是甚麼垃圾？即便不對自己發問，上海垃圾回收點的志願者和監督員，也會負責任地問你一句：你是甚麼垃圾？」

在複雜的規則下，有人自創垃圾分類歌，將乾濕垃圾分類與老歌《上海灘》結合，在網上引起熱議。

《上海灘之垃圾風雲》歌詞： 紙巾，乾垃圾 不管多濕它都是乾垃圾 瓜子皮，濕垃圾 不管多乾它都是濕垃圾 豬能吃的是濕垃圾 易腐爛的，能夠粉碎的 豬不吃的，你不懂的 只要無害，統統丟乾垃圾

垃圾分類催生商機 代收垃圾可月入過萬

同時，也有網民抱怨「垃圾分類有100多種，每次扔垃圾之前還要先找對應的分類，然後才能找對應的垃圾桶，說實話挺浪費時間的，而且不是很方便。」

而為了確實做到分類無誤，新規還要求定點定時收垃圾，每天只有早上7點到9點、晚上6點到8點能倒垃圾，這對上班族來說也是一大難題。

在內地可以通過網上平台「預約代丟垃圾」。（網絡圖片）

這也促成了上海一項新興行業「預約代丟垃圾」市民可以通過網上預約，找廢品回收員上門回收垃圾。一位在垃圾分類回收服務平台工作的網約工羅奇在接受媒體採訪時表示，他做上門回收業務已經四個多月，每天收到的訂單愈來愈多，相比之前，收入也跟著訂單增長。

網約工羅奇稱，近幾個月以來，預約上門回收的訂單更是與日俱增。「基本上每個月收入有一萬多元，比以前多了三四千。做上門回收，只要勤快，月入過萬不是夢。」

目前，除上海外，北京、重慶、深圳、廣西等省市也啟動了垃圾分類工作。一邊是政府的大力扶持，一邊是垃圾分類市場的巨大潛力，創業者似乎也看到了行業的商機。有數據顯示，目前內地經營範圍涉及垃圾分類的公司或機構有6636家，單6月份註冊成立的相關公司就有135家。

（綜合報道）