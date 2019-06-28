【距今5千多年】河南發現中國最早「北斗九星」天文遺跡

據央視新聞報道，河南鄭州青台遺址上周四（20日）發掘出「北斗九星」遺跡，專家確認為5000多年前仰紹文化中期的天文遺跡，這是目前國內考古發掘出的最早的北斗九星遺跡，也將將中國「觀象授時」的歷史提前了近千年。 據悉，在中國古代一些占星術的書中，將天空中的北斗七星連同兩側兩顆比較暗的星星，統稱為北斗九星，用作占卜等用途。

報道稱，這處遺跡位於河南鄭州青台遺址發掘現場。遺跡中，七個大小不一的罐子按照北斗七星的形狀排列，另外還有兩個罐子分別放置在兩側。據專家介紹，這樣的排列形狀，與古代文獻中記載的一種形式高度契合。

河南鄭州青台遺址近日發掘出「北斗九星」遺蹟。（中國文化報）

北斗九星，由北斗七星和左輔、右弼構成。分別為貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍與左輔、右弼。（網絡圖片）

這處遺跡是鄭州市文物考古研究院在去年發現的。遺跡所處的年代是仰紹文化中期，距今有5000多年。發掘中，考古人員參照5000多年前的星圖，對每個罐子進行了測量。發現這些罐子的大小尺寸也有著特殊的含義。

據河南省鄭州市文物考古研究院院長顧萬發介紹，這九個罐子的大小跟5000多年前北斗九星的亮度基本上相符的。比如說這個星的亮度亮一點，這個罐子可能就大一點。星的亮度暗一點，這個罐子可能就小一點。

專家確認為5000多年前仰紹文化中期的天文遺跡。（央視新聞）

北斗九星遗迹所处的青台遗址是一处仰韶文化时期的大型环壕聚落，它的附近还有用来祭祀的圜丘和不同时期的墓葬、祭祀坑等。在古代，當時的人們通過觀察天象指導生產生活，舉行祭祀，表達對北斗北極星天體豐收和護佑的崇拜，祈禱豐收。

（央視新聞）