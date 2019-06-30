【多圖】北京大興國際機場今竣工驗收　各大航空公司公布航線計劃

周日（30日），北京大興國際機場（以下簡稱大興機場）進行竣工驗收，並將於9月30日前投運。屆時，東航、南航、國航等航空公司將整體或部分入駐大興機場，提供覆蓋國際國內的多條航線服務。

建成後的大興機場航站樓將是世界吞吐量最大的單體航站樓。（視覺中國）

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東航2025年覆蓋全球重要航空樞紐

東航方面，在2019/20年冬春航季，東航將在大興機場運行每天24個航班，包括北京─浦東、北京─西寧、北京─峴港、北京─青島─福岡等覆蓋國際國內14個航點的12條航線。旗下的中聯航將在大興機場運行每天131個航班，包括北京─成都、北京─廣州、北京─煙台─福岡、北京─煙台─靜岡等覆蓋國際國內73個航點的69條航線。此外，2020年3月底前東航將在大興機場運行京陝、京崑快線，以及北京─大阪等所有北京始發國際航線。

國內航線方面，東航旗下的東航、上航、中聯航等重點打造北京大興—上海、昆明、西安、杭州、南京、成都、重慶、廣州、深圳等商務航線，並在開航後的前兩年逐步達到每天始發5班以上規模。國際航線方面，前期重點開通巴黎、倫敦、悉尼、東京等主要航線。到2025年，航線網絡覆蓋阿姆斯特丹、底特律、西雅圖、首爾等全球重要航空樞紐。

南航建成亞洲跨度最大機庫

南航在大興機場的機務維修設施項目於6月29日正式竣工。至此，南航在大興機場基地項目全面竣工，建成亞洲跨度最大機庫、亞洲最大運行控制中心和亞洲最大航空食品生產基地，其機庫可同時容納12架A320。

位於大興機場內部的南航機庫是亞洲跨度最大的機庫，可同時容納12架A320。（視覺中國）

2019年10月起，南航計劃將首批13條航線、28個航班率先轉場至大興機場運行，13個航點包括胡志明、西寧、銀川、大慶、延吉、鞍山、常德、義烏、遵義、銅仁、南充、長春、揭陽。

國航10月起可飛上海、深圳、重慶等地

國航方面，國航將在大興機場新增部分國內航線航班，從10月起旅客可乘坐國航大興始發飛往重慶、上海浦東、昆明、南寧、哈爾濱、深圳、長沙、瀋陽、湛江航線，每天一班。

芬蘭航空本年冬季進駐新機場

芬蘭航空方面，自11月起芬蘭航空將開通往返大興機場的航班，每周運營三班。通過開通大興機場航班，芬蘭航空將北京與超過100個歐洲目的地更好的連接起來，構建起更加便捷的交通網絡。乘客可以節省飛行時間，並享受在赫爾辛基的快速中轉，提升旅行體驗。

（澎湃新聞）