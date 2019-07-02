【最美幼稚園】雲南「棒棒糖理想園」外觀滿分　內部設計更貼心

俗話說：「好的審美要從小培養起！」而當筆者還是個娃娃的時候，進入的幼稚園都是紅橙黃綠青藍紫，7種顏色七管齊下，培養的就是我們這份「精準的色彩敏銳度」。 而最近，筆者發現一個幼稚園，稱「最美幼稚園」也當之無愧，還包攬了國內各大獎項。

【圖輯】最美幼稚園：棒棒糖理想園（點圖瀏覽）↓↓↓

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來自西安迪卡幼兒園設計中心的棒棒糖理想園坐落在雲南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市上海路，汲取了當地的文化特質，整體造型具有非常獨特的辨識度。

幼稚園設計中所有的靈感都來自孩子的藝術世界，最突出的特點是外在造型上的設計是不是有點像一把「鑰匙」？還有一點像一顆棒棒糖！就像小朋友沒有束縛的圖畫，更多的順其自然與童真幻想。

棒棒糖理想園從外觀上就減少了鋼筋水泥的冰冷感，這種「熟悉的新鮮感」，才應該是小朋友們同年所需要的。

最吸引筆者的是校園的色彩搭配，借用了黎明時分天空漸變的顏色，從下往上，由深轉淺，充滿神秘又變換無窮的氣息，這樣的色彩搭配一方面讓小朋友愛上上學，一方面又培養了小朋友的「審美」。漸變色給了小朋友更多的想像空間，不單調也也不會給視覺增加負擔。

棒棒糖理想園牆身的漸變色給了小朋友更多的想像空間。（dika001.com）

設計師每一寸的設計都是用心的，在打造這個詩意且具有藝術的世界的同時，又創造了一個奇異的世界，讓小朋友可以在這裡體驗、成長、感受四季。置入當地特色藝術，保留了哈尼族蘑菇屋的建築結構，讓整個理想園有著傳統文化元素的同時，又與現代建築相融合。

外觀顏色是漸變的，而建築的內部又是純白的，乾淨的顏色讓小朋友們有更多想像的空間。內部白色混凝土讓建築彷彿穿上了白色的羽毛，讓你彷彿進入潘朵拉之盒，擁有世間神力。棚頂的設計讓視野更開闊，讓陽光充分撒進建築內部，通透又明亮。地面則以彩色為主有活躍氣氛的作用，中庭空間是孩子們最主要的交往場所，圓環路徑，簡單又統一。

小朋友可以在明亮流暢的中庭肆意奔跑，也能讓小朋友更自由自在的使用空間。

建築的內部是純白的，棚頂的設計讓陽光充分撒進建築內部。（dika001.com）

沿河建造：蒙台梭利幼兒園

對色彩搭配有著同樣的講究的，還有北京的蒙台梭利幼兒園。藍色、粉色、鵝黃色的配色，讓幼兒園靜謐又柔和，取代了以往幼稚園給予人的童稚氣息、高飽和色彩的印象。設計師還根據小朋友的安全尺度，設計了屬於他們自己的「小房子」。樓梯連接著每一個小房子，像是一個個疏密有致的「小村落」。大多數細節都被設計成了圓滑的弧線，減少了銳角的存在，也就減少了很多意外的發生。

【圖輯】看看蒙台梭利幼兒園的時尚與貼心設計（點圖瀏覽）↓↓↓

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