【心．城市】上海人的新日常：你是什麼垃圾？

「你是什麼垃圾？」這句話不是在罵人，其實是在問對方：「你扔的是什麼垃圾？」 近期，「垃圾分類」成為了魔都上海最火熱的關鍵詞。垃圾之所以成為話題，原因在於上海自7月1日起將實施強制垃圾分類，根據2019年1月31日通過的《上海市生活垃圾管理條例》（以下簡稱《條例》），相關規定被稱為上海史上最嚴格的垃圾分類政策。

上海居民正嚴格按照垃圾分類標準，按時投放生活垃圾。（VCG）

這份《條例》規定，上海生活垃圾分為「可回收物」、「有害垃圾」、「濕垃圾」與「乾垃圾」等四大類，並要求辦公場所、住宅區、農村居民均應設置分類收集容器，未遵守的單位將處最高5萬人民幣（下同）罰款，而個人將處最高200元罰款。此外，餐飲服務業者不得主動提供一次性筷子、湯匙等餐具，旅館業者則不得主動提供一次性日用品，違反規定將處最高5000元罰款。

隨著《條例》實施，由此衍生出的趣味故事，在上海市民與網絡世界開始流傳。例如內地民眾愛吃的小龍蝦，整隻來看屬於濕垃圾；但若是分解開來，龍蝦肉、龍蝦頭、龍蝦殼與龍蝦黃，就得分別扔到乾、濕不同的桶裡。

不過也有人追根究底地提問，喝了一半的珍珠奶茶，屬於什麼垃圾？

上海網民給了精闢的解答：先把奶茶瀝乾淨，把珍珠倒濕垃圾，把杯子扔乾垃圾，再把杯蓋放到可回收垃圾。

還有其他有趣的問題，像是尿布算乾垃圾還是濕垃圾？糭子和糭子葉該如何分類？包著狗屎的報紙又該如何處理？

上面這幾個考驗上海市民智慧的生活細節，其實是《人民日報海外版》旗下微信公眾號「俠客島」所整理出來的。

讀者或許莞爾一笑，上海市民或許當作自我解嘲的材料，但背後所表現出來的意義，如同重慶大學人文社會科學高等研究院研究員潘妮妮所說，這是「人」直接參與進垃圾分類這個「科學」體系中的環節，也是國家政策主導由上而下的實踐過程，展現了個人在社會參與的強制性與積極性，才有可能把昨天的「強制的麻煩」轉化為今天的「日常的自願」。

上海的新型智能垃圾回收機，當地人稱「小黃狗」，市民只要放入特定垃圾，就能自動換成金錢。（網上圖片）

然而相比之下，香港卻再次食塵。

香港不僅在立法規管垃圾處置的過程中，進程緩慢，相關立法政策也寥寥無幾，覆蓋面還相當小，僅能依靠類似香港海洋公園保育基金「無飲管運動」，或是大家樂、美心、麥當勞、米線陣等商界設置「無飲管日」推動。但由於沒有立法強制規管，全靠商家自覺，實施效果並不如意。

此外，在垃圾處置的議題上，香港除了在立法層面落後於人，更缺乏用科技解決問題的思維。2018年，上海垃圾房已安裝了垃圾處置器，幫助完成濕垃圾源頭減量的任務。同時，當地政府推出垃圾回收獎勵智能系統，市民可透過網絡和二維碼獲得「垃圾積分」，以兌換生活用品，甚至還可因為垃圾分類換取金錢。這些獎勵舉措，當然會激發市民對於垃圾分類回收的熱情，以達到「日常的自願」。

在香港，時常看到垃圾桶爆滿，且毫無分類的景象。（截取網絡）

簡單來說，一個地區在推行垃圾分類回收、源頭減廢上，政府的角色任重道遠。香港推行環保上，不僅面臨立法的缺失，科技運用上也落後於人，模式上也缺乏經濟誘因鼓勵市民參與，多方面的落後只能說明香港在該問題上的猶疑不決。

雖然以現在香港社會來說，環保、減廢、走塑等問題也不在眼中，但這些卻是最貼近平民、影響日常生活品質的關鍵因素，市民現在看不到，並不意味政府也可忽略這方面政策實踐。

即便有愈來愈多年輕人自發成立回收組織，他們有的引入「翻垃圾桶」（Dumpster-diving）的概念，身上著的、用的都可以取之桶內。人棄我取，你嫌棄過時不合身，我修理翻新後又成就一條好漢。但這些遠遠不夠影響其他廣大市民對於環境保護的意識，政府帶頭做起還是具有廣泛的影響性。

試想，打造一座環保前衛城市，舒服的、乾淨的生活，何嘗不是另一種小確幸。