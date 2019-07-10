【心．城市】巷弄中即將消失的舊城記憶：上海老城廂與市井氣息

經歷了數百年積澱，上海老城廂原汁原味地保留了上海最平民化、本土化的生活狀態，這裏能找到傳統的、粘稠的、極富人情味的上海生活，也能發現被忽視、被遺忘、即將消失的城市記憶。

午後，老城廂裡的孩子開始了遊戲時間。隨著拆遷的臨近，原本弄堂裡熱鬧的遊戲場所就剩下他一個孩子。於是他在窗框上用籃子做了個小籃筐，一個人一遍遍得演示著灌籃動作。(VCG)

上海老城廂是上海歷史的發祥地，是這座城市之根，也是上海開埠前的主城區。在上海這個國際化的大都市，「閒適」是獨屬上海老城廂的特質。

老城廂泛指原來南市區一帶的舊城區，是由「城」和「廂」兩個獨立區域組合而成的。城，指的是原來的上海縣城，即現在的人民路和中華路環路以內的區域，也是上海曾經的政治文化中心地帶。廂，指的是上海縣城外十六鋪碼頭到高昌廟（江南造船廠）的沿江地帶，那曾是上海經濟支柱航運業的主基地。

上海老城廂的午後，籐椅上的老人家走鄰居去了，午後陽光自然而然被自家的花貓給霸佔。(VCG)

多數人對老城廂印象並不好，認為嘈雜、擁擠、現代化程度不高。但經歷了數百年積澱，那片土地原汁原味地保留了上海最平民化、本土化的生活狀態，不僅能找到傳統的、粘稠的、極富人情味的上海生活，也能發現被忽視、被遺忘、即將消失的城市記憶。

如今，車水馬龍的刻板印象將上海扁平化，讓人們誤以為這裏只剩繁華，事實上，繁華面是浮誇的表像，老城廂才是真正意義的上海。

老人家習慣性得搬出一把躺椅放在弄堂口乘風涼，背後掛著他養著的兩隻鳥，這兩樣東西構築起了他一天中大部分的空閒時光。(VCG)

弄堂裏有著最為真實的煙火氣息，這裡遠離浮誇的燈紅酒綠，有三五好友、人生百態。人們認為，這裏的東西無法被複製，如果當某天老城廂和它所代表的事物消失了，那麼上海也就不再那麼「上海」了。

這種的感受很難用三言兩語表述清楚，唯去過並瞭解那裡的人才能真切體會到。

老城廂的冬日，在夕陽下，老人拄著枴杖走出路邊的煙雜店。(VCG)

不過，住在老城廂裡的居民們雖然開窗便能看見摩天大樓，出門就是商業街區，但回到家依然過著倒馬桶、洗澡難的日子。而老城廂十平米的狹促空間也很難滿足現代生活的需求，舉頭隨處可見雜亂的電線，多數住房存在著消防危險等問題，這是老城廂面臨著的殘酷現實。

如今，上海老城廂的街頭，因為拆遷而變得空蕩蕩。原本熱鬧的布料交易市場顯得冷冷清清，不少小販都提早搬去了新的攤位，餘下的零零星星坐在陰涼處三三兩兩得聊著天。

有經濟實力的年輕人能搬的早已搬走，留下的多半是老人、外來務工人員。對於動遷，孩童並沒有意識到這意味著甚麼，更多離情別緒撲向了老人。