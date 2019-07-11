【快評．幸福一家人】台灣團隊製作　點燃你我情感共鳴

電視劇中，「剩女」或者女性究竟該不該走向婚姻，一直是常見的命題。 最近，在TVB翡翠台星期六的黃金檔期（即晚上8時半至10時半），其播出的內地時裝劇《幸福一家人》，就為了子女「婚不婚」的問題，出現了父親以「訴訟為要脅」強迫大齡女兒相親，挑起了家庭之間的角力與戰爭。

《幸福一家人》雖為內地時裝劇，但製作團隊多半是台灣人。（恩喬依提供）

對於TVB翡翠台星期六的黃金檔期，竟播出內地時裝劇《幸福一家人》，即引起不少網民對於黃金檔期被內地劇「攻陷」大表失望，認為TVB應該支持本地製作。

但其實，這部戲雖然並非香港製作，卻也不是純粹的「內地產」

。無論台前幕後，多半是台灣團隊，從製作人賴聰筆、導演馮凱，到演員李立羣、邱澤、葛蕾、劉瑞琪等，還有曾拿下金鐘獎的藝術總監謝易霖、燈光師周志信，另外造型顧問張玉琳、攝影師陳國隆等，都是台灣人。

名副其實的「台裝」、「內規」的（台灣催生、內地規格）時裝劇，可謂兩岸電視劇產業一大創舉。

《幸福一家人》總製作人賴聰筆此前曾打造許多火紅電視劇，像是《惡作劇之吻》、《終極一班》、《花樣少男少女》、《我可能不會愛你》等。（恩喬依提供）

曾操盤《惡作劇之吻》、《終極一班》、《花樣少男少女》、《我可能不會愛你》等台劇資深製作人賴聰筆此前受訪時表示，「不論古裝或現代，成功的作品，多數都是連結社會現象與議題，能激起觀眾共鳴的題材。」

也因此，賴聰筆花了近乎3年時間籌備，將一生觀察現代社會家庭中的問題注入《幸福一家人》劇中，果然打中觀眾的心，成為去（2018）年內地市場上最亮眼的黑馬。

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《幸福一家人》描述的是，台灣演員李立羣飾演的單親爸爸「房永福」，經營麵攤養大3名子女，兒女卻因工作忙碌疏離。起初不以為意，直到父親發現罹癌後，時間所剩無及，也認為孩子仍未「成家」「立業」，為表達抗議、提出「不孝訴訟」。

有趣的是，劇中雖以「不孝訴訟」鋪陳，卻詳細刻畫內地長輩對子女「逼婚」的手法，除了讓外界眼睛為之一亮，也確實巧妙的點出「華人父母心」，是多麼期待孩子們有了下一個家庭歸屬，做父母的才能放心、卸下責任而遠去。

然而，對現代男女而言，「求偶」這件事其實是很花成本，要花時間、心力、治裝吃飯費用等等，才能夠去認識新的人，接著再試探是否合得來、甚至花時間交往磨合看看彼此能否有機會一起生活。

這般世代差異，在劇情「訴訟」的包裹下，開始有了強烈的碰撞、紛爭，經歷這些過程，才讓兩代間逐漸瞭解彼此，走上了相互理解的道路，以致最後的親情懷抱。雖然本文以三言兩語的輕鬆帶過，但這齣劇的威力，卻是喚醒內地社會對親情的重視。

《幸福一家人》導演馮凱（中）也是來自台灣，圖為現場拍攝交流的畫面。（恩喬依影視）

據悉，內地播出以後，隨即引起網民大量反響，「經常在情節中想起自己也是一樣，例如不記得父母生日、也沒印象跟父母好好吃飯是甚麼時候，或者老是嫌父母囉唆等等。」而李立羣飾演的父親，他那句「永遠把我當空氣看」的無奈與辛酸，不僅觸動觀眾的心絃，也道出現今父母的悲歌。

這也難怪《幸福一家人》播出後，連續28天排名同時段冠軍。畢竟，電視機內的表演，也在你我現實生活中上演。

話説回來，即便《幸福一家人》在內地紅到半邊天，但到了香港似乎水土不服。現在傳出，該劇收視率低落，TVB有可能將這部搬到深夜時段。不過無論如何，究竟香港觀眾喜不喜歡內地時裝劇、或是討厭這類家庭劇等等。今日，至少透過《幸福一家人》，讓我們別忘了，時常給身邊拉拔長大的家人通個電話，留給彼此關心、互相交流的時間。