【台北電影節】藝術與銅臭：中國第一部「垃圾」電影（上）

據不負責任説法，與北京電影學院出身的中國第五代導演、或是充滿反思精神的第六代導演相比，中國「八十後」導演不再有明確的時代與世代劃分，遊走於商業與藝術之間，並有強烈個人作者的風格。 説到這，不免納悶「搞藝術片能當飯吃？」 今年「台北電影節」（2019年在6月27日至7月13日），主辦單位共邀請五位中國大陸「八十後」導演參展：《女他》周聖崴、《星溪的三次奇遇》竹原清、《漫遊》祝新、《乘客》許振昊、《完美現在時》朱聲仄，談談在商業電影當道的今日，如何從金錢遊戲找尋自己的身影？對於藝術電影的堅持，究竟是捍衞自我價值，抑或開創中國電影新局？

耗時6年製作，用超過5萬8千張停格動畫製作而成的《女他》（SHe），是中國大陸導演周聖崴的首部動畫長片。（台北電影節提供）

在中國，「文藝片」或是「藝術片」，並非受到普羅大眾關注的電影類型，這麼説「不受到主流關注」就是藝術片的特色：它本身就是「反商業」、「反大眾」，為這市場機制而反的作品。

不過相對的，藝術片導演能夠關注還沒有人嘗試過的拍攝技術，或是還沒有人成功過的敍事風格，又或是那些社會上沒有人在乎的陰暗角落等等。這些，反倒是藝術片的價值，能補足整體電影類型的拼圖。

正因為藝術片幾乎沒有特定的定義，藝術片也可以作為新手或是門外漢踏入電影圈的「敲門磚」。與嚴苛的金錢世界不同，藝術片的賞家們往往不在乎影片的低預算與粗糙手法，而能專注在導演如同靈光一閃的絢麗火花。

中國大陸導演周聖崴，日前參與台北電影節，分享創作艱辛。（台北電影節提供）

中國第一部「垃圾」電影

《女他》是一部完全用環保回收物資來創作的「定格動畫」電影，在中國大陸可以説是創舉。

導演周聖崴表示，與其説這是「現代藝術」，還不如説是「貧窮藝術」。他説，拍攝的兩年間，完全沒有在傳統的電影項目－演員、道具、佈景等等中花過一毛錢，連攝影機都是自備的，付出的，「只有導演本人的時間」。

拍攝完《女他》，果然在尋找發行方時遇上了困難。基本上發行方看不懂這電影，直到後來《女他》報名「上海電影節」，透過藝術圈的宣傳，並在放映時創造了票券完售佳績，才重新獲得重視。

周聖崴指出，定格動畫本身在中國的市場就小，而且《女他》講的是女權議題，更是特別；但也幸好《女他》夠特別，現在來説，推廣相當順利。

圖為《女他》製作團隊在佈置電影場景。（《女他》提供）

分眾時代，是指大眾時代相對的概念，指公眾的觀念、思想各有各不同，不再受總體輿論的影響。 美國思想家Alvin Toffler

周聖崴認為，事實上現在許多藝術片也都和商業投資綑綁了，往後進入「分眾時代」，藝術片與商業片的分野將會更模糊。尤其透過網絡，藝術片可以輕易的找到自己的受眾。例如定格動畫在中國的粉絲也許只有零點零幾的千分點，分散在廣大的土地上，就相當於零。但只要透過網絡宣傳，這些人就可以聚集起來，甚至能創造出票房佳績。

對於從事藝術片的拍攝能不能討生活的千古難題，周聖崴則説「路是人走出來的」，其實《女他》的那些垃圾道具已經被收藏了，收益比賣電影票還高。絕大部分的藝術片都是獨立製作，甚至是導演自己一個人的製作，但周聖崴也強調，「限制反而更能激發想像力」。（續）