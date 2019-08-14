農曆七月必遊華強北「鬼市」！手機平板白菜價　三大潛規則你要知

凌晨兩點，當整座城市逐漸陷入寂靜的時候，深圳華強北附近的愛華市場，卻熱鬧非常。數百米長的街道，幾乎全都被擺攤的人所佔據，而每一個攤位，又被前來「淘寶」的顧客圍得嚴嚴實實。不斷有人從黑暗中走來，然後在某個攤位跟前駐足，拿起商品把玩一陣過後，便與攤主討價還價。

在這裡，不少人以極低的價格，買到了自己心儀的手機、平板電腦等，然後心滿意足地離去。而這樣喧鬧的場景，每天晚上都能持續好幾個小時。直到深夜四五點鐘，隨著擺攤的人陸續離開，市集又會像從未出現過一般，在華強北消失得一乾二淨。像這樣凌晨開市，天亮之前散場的市集，就是深圳的「鬼市」。也許你不曾聽說，更沒有去過，但它確實就在深夜的華強北，真實地存在著。

而這樣喧鬧的場景，每天晚上都能持續好幾個小時。（深圳微時光提供）

神秘的鬼市，夜幕下的別樣風景

時針剛剛掃過12點，就已經有積極的「生意人」拎著大包小包來這裡搶佔攤位。塑膠筐、發泡膠箱、硬紙板，還有擺攤專用的紅白藍帆布，凡是能拿來裝貨的東西，他們全用上了。隨著時間緩緩推移，路邊的攤位慢慢變多了，圍在地攤前的路人也開始密集起來。神秘的鬼市，在這片夜幕之下悄無聲息地開張了。

他們賣的東西，也獨具華強北特色。絕大多數都是些老舊的電子產品，甚至連上世紀的老古董——「大哥大」都有人賣。有些人賣的東西少一點，背著個雙肩包，或者拎著個小塑料袋就來了。在找到合適的位置之後，他們就把袋子裡的東西一股腦倒出來，任由手機、數據線、耳機等物件散落在地上，自己席地而坐，等候著買家的光臨。不管攤位上的東西是多還是少，總會有路人圍在一旁，細細打量著地上的商品。畢竟，這個市集裡的一切，都可能是寶貝！

鬼市之所以火爆，還有一個重要原因，就是這些商品的價格，非常便宜。插頭、數據線2元（人民幣）一個，有線耳機3元（人民幣）一副，那些零零碎碎的手機配件，有的攤位賣5元（人民幣）錢一個，又或者40元（人民幣）一斤！還價的方式也非常簡單粗暴：

「這個多少錢？」 「五十。」 「十塊錢賣不？不賣我就走了」 「行行行！拿走拿走。」

至於手機和平板電腦等，原裝的、翻新的、帶指紋的、不帶指紋的都有。價格在50-1000元（人民幣）不等，對這些鬼市上的淘寶者而言，這就是名副其實的白菜價。有的「土豪」會一次性買幾百上千元的東西，裝成滿滿一大袋子，然後拿到作坊裡去翻新，或者漲一點點價格再倒賣給其他人。在這個深夜才開張的市場裡，到處都可以嗅到商機。

充滿「潛規則」的鬼市

可能有人會覺得奇怪，明明就是個普普通通的夜市，為什麼非要故弄玄虛，把這個地方稱作「鬼市」呢？鬼市，是地攤文化的一種。但不是每個開在深夜的市集，都能叫作鬼市。

最早的鬼市，是傳統古玩市場的一種交易現場。民間有一種說法，每到固定的日子，來自各地的古玩商販便在北京琉璃廠附近搶位置擺攤。而一些家道中落的大戶人家，礙於面子，只能趁著黑夜擺攤變賣家產。那些淘古玩的人，就打著燈籠去地攤市場淘寶。在這個晦暗的地攤集市中，有一個不成文的規矩：只能拿燈籠照商品，不能照人臉。隨著時代的演變，大家用手電筒取代了燈籠。

一不問來歷，二不問真假

華強北的鬼市也一樣。即使攤位上的枱燈把整條街照得透亮，那些深諳鬼市「潛規則」的內行人士，也會帶著手電筒過來淘寶。要是沒有手電筒，也可以用手機的閃光燈來替代。但那些兩手空空就過來逛鬼市的人，攤主可能只瞟一眼，就把他們歸結到外行人士之列。除了手電筒之外，鬼市還有嚴格的「三不」規則：一不問來歷，二不問真假，三不包退換。在鬼市裡買東西，只要喜歡，並且價格合適，那就足夠。

經常逛鬼市的人，都有著約定俗成的規矩。沒人會管攤位上的東西從哪來的，更不會去管它的真假，即使哪一天東西壞了，第二天再去鬼市買一個就可以了。因為熟行的人，經常能以低價在鬼市里淘到好東西！有人曾經用25元（人民幣），在鬼市買到了貨真價實的瑞士錶，也有人用100元（人民幣）在鬼市淘來各種手機配件，然後手動組裝了一部高性能的iPhone。這裡有質量參差不齊的商品，有火眼金睛的買家，也有著化腐朽為神奇的驚喜。所以，哪怕是在深夜兩三點，這條街上的行人也是絡繹不絕。

是「垃圾街」，也是謀生者的天堂

那些住在愛華市場附近的人，習慣把鬼市叫作「垃圾街」。在他們眼裡，市集上99%的東西，都是來歷不明的洋垃圾。加上攤主們賣的大多是舊貨，商品的擺放也相當隨意，乍看之下，這條街確實像一個擺滿雜物的垃圾場。

但對有些擺攤者而言，意義卻非同一般。如果仔細觀察的話，不難發現，在這裡擺攤的有相當一部分是中老年人，而且男女都有。他們不知道什麼是主板，不懂什麼是ID鎖，卻和那些年輕人一樣，在凌晨的華強北通宵擺著攤。除了電子產品之外，他們還會賣風扇、手錶、手電筒等生活相關用品，種類各異，價格同樣低廉。

他們說，好幾年之前，這裏大白天就能擺攤，來來往往的人們在這裡各取所需，解決了不少人的溫飽問題。隨著城市管理的逐漸完善，白天擺攤的行為被禁止了。為了生活，他們只能在凌晨出沒，趁大家下班後熟睡的時間，來鬼市謀求一份生計。

雖然賣的東西便宜，但好在薄利多銷，每個月賺的錢可以維持自己的生活。不然誰會犧牲掉自己的睡眠時間，凌晨兩點出來擺攤呢？活躍在凌晨的鬼市，給他們提供了在深圳賺錢的機會，能夠養活在深圳漂泊的自己。這條「垃圾街」，同樣也是謀生者的天堂。

每座城市的夜晚，都有那麼幾盞不會熄滅的燈，溫暖著那些晚歸的人們，也照亮了他們前行的方向。華強北鬼市，就是夜色中依然明亮的一角。正是因為鬼市的存在，深圳的夜晚才顯得如此神秘。而這份凌晨兩點鐘的喧囂，也讓深圳這座無比包容的城市，充滿了魅力。

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