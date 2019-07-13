【4萬人爭88個位】故宮招聘文物修復師　只收名牌大學碩士生惹議

紀錄片《我在故宮修文物》在內地爆紅後，「文物修復師」成為熱門職業，每年報考到故宮修文物的年輕人迅速增長。 北京故宮博物館今年祭出了88個新職缺，瞬間吸引4萬人報名。但故宮前院長單霽翔10日在北京演講時就表示，由於太多人報名，該職缺提高門檻，必須要有名牌大學碩士以上的資格才能報名，最終有1萬7千人參加了考試。

單霽翔在演講中稱，4年來每年報考到故宮來修文物的年輕人迅速增長，今年招了88名新員工，有4萬多人報名。（網上圖片）

網民質疑故宮學歷歧視

單霽翔的演講曝光後，引起不少網民質疑，有人稱是「嚴重的學歷歧視」，反問「當年修故宮的工匠難道都是名牌大學生嗎？」也有人分析稱，「文物修繕主要是經驗而非學歷，有的五六十歲傳統手藝人，技術很高，就是沒有學歷職稱而已。」還有人為學歷不夠的人鳴不平，「真心喜歡這份工作的人很有可能被刷（落榜）。」

裱畫組的張旭光及徒弟。（《我在故宮修文物》紀錄片劇照）

不過，支持者則認為，故宮文物修復工作是針對故宮博物院各種珍貴文物的，不僅需要深厚的文化底藴，還需要大量的知識儲備，應該嚴格選人，「學歷代表的不只是讀書的能力，更是代表自控力專注力都更優勝。沒有自控力的人怎麼能常年精心堅持修文物？」「修的是故宮，又不是小破樓，歷史要很熟，懂很多東西，要求學歷我覺得沒毛病。」

同時也有網民表示「好想去修故宮」，後悔當初沒有好好學習，「現在連去故宮搬磚的機會都沒有。」

《我在故宮修文物》紀錄片海報。（網上圖片）

據悉，內地導演拍攝的紀錄片《我在故宮修文物》2016年播出，記錄著12位身懷絕技的北京匠師如何修復價值連城的宮廷珍寶，包括青銅器、陶瓷、木漆器、百寶鑲嵌和織繡等，匠師嚴絲合縫宮廷鐘錶的上千零件，並且將碎成百餘片的青銅器拼接完整，用一輩子來實踐「擇一事，終一生」的堅定信仰。自從該部紀錄片走紅後，故宮的文物修復師就成了炙手可熱的「網紅」職業。

（綜合報道）