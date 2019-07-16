【品．鄉村】鏡頭下的中國少數民族節慶：凝聚力令文化綿延不絕

香港知名攝影師李秀恒耗時數年，踏遍中國大江南北多個少數民族地區，從素有「世界屋脊」之稱的西藏、青海，到蒙古族聚集的吉林、內蒙，再到東南沿海島嶼，用鏡頭定格16個豐富多彩的大型民族節慶活動，例如藏族的雪頓節、蒙古族的「冬捕」和黎族的「三月三」等。 李秀恒說，在這過程中他漸漸發現，中國的少數民族無論身處何方，每到民族傳統的大時大節，都會想方設法返鄉與家人共度節慶，這種凝聚力或許就是中華文化和民族綿延數千年而不衰的根源。

7月15日，李秀恒（圖）在中環舉行新書《節慶》發布會。（姜庚宇攝）

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藏族僧人「辯經」：許多喇嘛在吵架？

逢藏曆6月15日至7月30日，藏族會舉行雪頓節（又稱曬佛節），李秀恒親身參與其中了解到，藏語中「雪」有乳酪之意，而「頓」則表示宴會，因此雪頓節在字面上可理解為「大家聚在一起吃乳酪」。為慶祝雪頓節，藏族人民會三五成群地在樹蔭下鋪上地氈，共同慶祝節日。

此外，每年雪頓節時，拉薩「三大寺」之一的哲蚌寺會在寺外山坡掛上一幅被視為聖物的大型唐卡佛像，吸引大批信眾專程趕來朝聖。

一年一度的儀式過後，僧人們齊坐誦經，並舉行激烈的「辯經」活動，這種特有的理解佛法教典的方式，由於肢體動作豐富，加上語調高、語速快，時常使圍觀遊客產生「許多喇嘛在吵架」的錯覺。

不過辯經其實大有學問，答辯者要集中精力，充分展現自己口才和學識，除機智回應外，還要試圖駁倒對方，若應對得體，就會引起圍觀喇嘛的喝彩；若詞不達意或義理不通，即遭滿堂大笑。

「冬捕」體現古代蒙古族智慧

李秀恒到達吉林的查干湖時是冬天，正值當地蒙古族「冬捕」的時節，據說這是世上唯一保留至今的蒙古族最原始捕魚方式，漁民們在厚厚的冰面鑿出許多圓孔，以便將漁網固定在冰底。收網時需要用馬牽引絞盤，靠強大的拉力將漁網的導繩收上岸。

由於環境溫度極低，被捕撈上岸的魚會被自動雪藏，便於保鮮和運輸。李秀恒說，查干湖的冬捕可追溯到遼金時代，這種捕魚方式體現出古代蒙古族的智慧。2017年，查干湖冬捕時曾單網捕出26萬公斤的鮮魚，創下健力士世界紀錄。

不過他亦坦言，在查干湖的拍攝過程遇到的酸甜苦辣，身在香港很難體會到，例如很難想像冰雪之地的人們如何生活，吉林零下30度，攝影師的相機、電池、手機都無法使用，所以之前花了很大工夫去保護裝備。

黎族「火把舞」背後有洋蔥

鏡頭轉往海南，黎族著名的火把舞甚為壯觀，相傳古時遭遇旱災，一名黎族青年偶遇一隻百靈鳥，其後百靈鳥變身為少女，並答應幫助青年解救旱災。豈料百靈鳥之舉惹怒惡神，青年在百靈鳥的幫助下擊敗惡神後，亦化鳥飛去。從此黎族在農曆三月初三舉行慶典祝福兩人，除了舉起火把跳舞，還將婚禮選擇這一天，漸漸成為黎族獨有的情人節。

作為海南的主要少數民族，黎族和苗族在「三月三」還會共同舉行民歌對唱比賽、孩童之間考驗協作力的運動會等活動。

而在台灣，每年7、8月水稻收穫後，原住民阿美族各部落即會自行選定時間舉行「豐年祭」，祭典持續約3至7天，族人慶祝豐收、與祖先和神靈溝通，重要性相當於漢族的農曆年。

一直被半強迫附屬在阿美族當中的噶瑪蘭族，不論傳統祭奠或語言文化都與阿美族完全不同，卻參與着阿美族的豐年祭等活動。及至1980年，噶瑪蘭族原住民展開尋根正名運動，經過長期努力，2002年終於獲當局認定為台灣原住民的第十一族，但舉辦豐年祭的傳統就保留至今，並將噶瑪蘭族的特色文化融入其中。