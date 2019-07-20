《玫瑰玫瑰我愛你》原唱姚莉病逝　昔日上海灘再無「歌后」

一代歌后、《玫瑰玫瑰我愛妳》原唱姚莉7月19日病逝，享年96歲。姚莉是上海灘時期知名女歌手之一，與周璇、白虹、白光、龔秋霞、李香蘭、吳鶯音齊名，並稱為1940年代上海歌壇七大歌后。 在姚莉離世後，昔日上海灘七大歌后已無一人在世。一個輝煌的時代，一段傳奇的歲月，亦徹底落幕。

照片中，從左向右依次是白虹、姚莉、周璇、李香蘭、白光、吳鶯音。（網上圖片）

七大歌后是20世紀40年代中後期舊上海媒體和聽眾評選出來的歌星，七人風格各異，各具魅力，為上海時代曲的鼎盛做出了重要貢獻。

據悉，姚莉是周璇的粉絲，也是周璇把她帶進了歌唱的世界。而鄧麗君則視她為偶像，翻唱了她的許多歌曲。她的人生也頗具故事性，比如說，曾經愛上著名音樂家陳歌辛——也就是那個為她寫下中國第一首流行國際的歌曲《玫瑰玫瑰我愛你》的男人。回顧姚莉96載的人生，既有過輝煌的巔峰，也有過黯然的低谷。

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姚莉原名姚秀雲，1922年出生於上海，自幼喪父，家境艱難，經常與哥哥姚敏搭檔，輾轉上海的舞廳、電台等表演。在一個慈善捐款點唱節目上，姚莉的歌聲被出席演出的周璇聽到，稱贊不已，當即推薦她去灌錄唱片。

姚莉人生中第一首歌，是著名的《賣相思》，是中國著名的作曲家嚴華為她創作的。當年，她憑藉這首歌，很快紅遍了整個上海灘，進而迅速輻射全國。當時可以說，整個中國都放著姚莉的歌。之後，著名的百代公司給出合同，姚莉成為了周璇、龔秋霞等歌壇天后的同事，也正式開始了自己的璀璨星途。

從左至右:鄧麗君、姚莉、陳蝶衣（資料圖片）

如果說周璇是姚莉的伯樂，那麼音樂家陳歌辛則是一手將她推向了巔峰。那時有一個慣例，歌曲創作後會找歌手來試唱，誰配得上這首歌，就把歌送給誰。姚莉就是在這樣的試唱中，熟識了陳歌辛。

陳歌辛為姚莉寫了很多經典歌曲，如《恭喜恭喜》《等待》等。其中，最著名的要數《玫瑰玫瑰我愛你》。這首歌曲輕鬆明快，奔放昂揚，將城市情懷和民族音調巧妙地匯成一體，在四十年代風靡了整個上海灘。

玫瑰玫瑰最嬌美 玫瑰玫瑰最艷麗 春夏開在枝頭上 玫瑰玫瑰我愛你 玫瑰玫瑰情意重 玫瑰玫瑰情意濃 春夏開在荊棘裏 玫瑰玫瑰我愛你 歌曲《玫瑰玫瑰我愛你》

姚莉昔日登台照片。（網上圖片）

之後，《玫瑰玫瑰我愛你》更被美國歌手Frankie Laine翻唱成《Rose, Rose I Love You》，一度高居美國Billboard第三名，在國外一直傳唱，也是第一首在國際上廣泛流行的中國歌曲。

1950年，在與家人去了香港後，姚莉聯手哥哥姚敏展開了事業新篇章，成為香港最叱吒風雲的一代名伶，鄧麗君、徐小鳳、潘迪華等都視她為偶像。由姚敏創作的《情人的眼淚》《春風吻上我的臉》《我有一段情》等作品，都經由姚莉唱紅。1967年，姚莉在痛失兄長後，毅然退出舞台隱居幕後，變成唱片製作人。

姚莉有「銀嗓子」的美譽。（網上圖片）

2019年7月19日，姚莉好友邵音音在Facebook發文證實姚莉死訊，並上載姚莉生前的相片，寫道：「赴馬來西亞拍戲前要去探您，您住院了，只有工作完成，回港後再去看您，您走了！」