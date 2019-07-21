【多圖】深圳動漫節先聲奪人　一眾Cosplayer超吸睛

香港的動漫節將會在書展結束後才舉行，不過深圳動漫節卻先聲奪人，在7月18日（上星期四）至7月22日（本星期一）一連5天在深圳會展中心舉行。一眾Cosplayer（角色扮演者）非常引人注目。

在深圳動漫節裏，最受到觸目的當然是一眾Cosplayer。（中新社）

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本屆深圳動漫節繼續以「深圳動漫，節日盛典」為主題，分為二次元動漫主題館、動漫之旅主題館、5G+VR電競‧華夏動漫館三大展館。

在舞蹈比賽，古風舞蹈、宅舞、日韓女團舞蹈等輪番上陣，為現場觀眾打造一場充滿青春活力視聽盛宴。（網絡圖片）

為期5天的展會有眾多活動，當中包括Cosplay榮譽盛典、SuperDancer街舞大賽、愛豆大賽（舞蹈比賽）、二次元動漫明星見面會、動漫名家簽售會、「我是優等聲」中學生聲優大賽、「華夏動漫杯」全國VR電競大賽、移動遊戲電競大賽、秋葉原縮略館等，還有各種特色活動及展區，參演參賽及嘉賓人數超過7千人。

資料顯示，深圳動漫節自2009年起於每年暑假期間在深圳會展中心舉行，被國家文化部評為全國四大動漫節展之一。

現場設有畫版，讓一眾民間高手一展所長。（中新社）

（綜合報道）