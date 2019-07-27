【清明上河圖3.0】「宋朝盛世」現香港　夏日消暑玩轉數碼藝術展

《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展昨天（26日）揭幕，正式向公眾開放展覽。夏日炎炎想消暑驅走熱浪，不如約上朋友家人，齊齊去亞洲國際博覽館來一場科技與文化的盛世之旅。

近5米高、30餘米長的《清明上河圖》巨幅動態高清投影。（展覽主辦方供圖）

這次《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展由故宮博物院及鳳凰衞視聯合主辦，於7月26日起至8月25日在亞洲國際博物館舉行。

4000平方米的展覽由「開放之城」《清明上河圖》之旅、「盛世長卷」巨幅動態高清投影、「汴河碼頭」180°球幕影院、「宋『潮』遊樂園」親子民藝體驗空間、圖書閲覽、公共活動與文創衍生等部分組成。

「開放之城」將帶領觀眾重返畫作誕生的繁華盛世，從時間和空間兩個維度，歷史時代、城市文明、日常生活三個層次，郊外到市中心八個場景，一覽畫作本身的故事及其折射出的政治、經濟、文化、藝術、科技、教育、民俗、建築、服飾、交通等方方面面的歷史背景。10位當代設計師的藝術裝置穿插其中，帶領觀眾在創新形式的交互過程中，感受傳統文化與古老工藝在當今生活中煥發的勃勃生機。

「盛世長卷」將呈現一幅近5米高、30餘米長的《清明上河圖》巨幅動態高清投影。動畫的線稿部分由20餘位元元原畫師歷時400多天手工繪製而成，真實還原原作筆觸，保留了原汁原味的宋代畫作效果，並通過後期合成、render等手法，讓畫中事物「活起來」，再現經典鉅作。

「汴河碼頭」球幕影院的180°影片採用一鏡到底的技術，描繪汴河從白天到傍晚的生動景象，將原作畫面還原成視覺上可移動的立體空間。參觀者置身其中，彷佛正行駛在《清明上河圖》的汴河上，觀賞「兩岸風煙天下無」的人文盛景。

「宋『潮』遊樂園」採用cosplay的形式，打造沉浸式宋代非物質文化遺產的體驗空間。展區內設置一系列的闖關任務，包括：手繪一把團扇，臨摹一張年畫；體驗元宵燈節猜詩謎；活字印刷拓印宋詞；觀看《清明上河圖》動畫片；認知一卷《清明上河圖》裡的漢字等。通過看、觸、聽、賞、玩，讓大人和孩子們身臨其境地「穿越」宋代，瞭解華夏博物之美。

無論是原作《清明上河圖》，還是進化版的《清明上河圖》，在今日，能夠受到海內外華人的追捧，正是宋朝的盛世才造就這些傳世名畫。（網上圖片）

此外，展覽主辦方邀請了來自不同領域的專家、學者、藝術家、設計師等嘉賓，面向廣大市民舉辦一系列與《清明上河圖》相關的主題講座。活動將全新解讀畫中與畫外的社會萬象，帶領觀眾共同探索畫作的歷史價值與現實意義，拉近觀眾與畫作的距離。

展覽現場還為觀眾打造一個小型「圖書館」，將展覽策劃過程中參考的重點書籍提供給觀眾進行閲讀參考。涵蓋宋代文化、藝術、建築、服飾、歷史、社會、民俗、經濟等內容的近百部書籍中，有四十餘部來自故宮出版社。

圖為2018年，北京故宮正在展演「清明上河圖3.0」。（視覺中國）

《清明上河圖》是舉世罕見的國寶級文物，藝術水準高超。當代藝術家與設計師們紛紛嘗試，將《清明上河圖》中的元素用現代設計語言進行轉化，創作出傳承古老文化、符合當代審美的文創作品。

目前，《清明上河圖》原作珍藏於故宮，每隔3-5年才能展出一次，且在故宮以外展出次數寥寥可數。每次展出皆因參觀者甚眾，參觀者通常只能作短暫停留，很難認真觀賞、細細品味。

在這個炎炎夏日，《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展將此藝術鉅作以全新的展現形式帶到香港，讓香港市民能近距離接觸這部藝術作品。

展覽現場也設置了專門區域，有各式各樣文創衍生的紀念品，讓觀眾在體驗之餘，把宋朝文化帶回家。