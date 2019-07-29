【灰姑娘市集】北京「大柳樹鬼市」每週三開張　淘寶有5大規矩

每週三凌晨一點開始，北京「東五環」外的大柳樹，商販和玩家湧自四面八方，黎明前後更是人潮湧動，熙熙攘攘。 只不過，天色一亮，攤販和人潮就像灰姑娘乘坐南瓜馬車一樣，立刻散去！ 這裡是北京著名的「鬼市」，也是最有江湖情懷的地方，不僅僅是「好抵買」、「淘好貨」之處，更是時髦青年買「玩具」的地方，講究的是懷舊、復古情調。

北京的「鬼市」原不只一處，除了本文介紹的「大柳樹」，還有「潘家園」。圖為路人行走在修整後的潘家園。（VCG）

貨物真假難辨 東西來歷不明

鬼市是北京民間叫法，之所以叫鬼市，一是因為它凌晨開市，太陽出來時就消失。像鬼一樣來去無影。二是因這裡貨物真假難辨，許多東西來歷不明。

北京最早的鬼市在潘家園，1990年代初，每逢週六週日，商販們挑著舊物進京，地方擺攤，只點著小小的燈光，買家挑來撿去，好似燈光下「鬼影」幢幢；而最喜歡逛這些鬼市的，又多是「鬼佬」，因此被北京市民稱之為鬼市。

再者，挑東西來賣的，也大多是「見不得光」的，有的是地裡挖出來的，也有是自己家裡的舊物，都羞於見到熟人。當北京潘家園「現代化」改造後，北京鬼市就只剩下「大柳樹」。

鬼市一開張後，吸滿了眾多人潮。（財新記者：丁剛/視覺中國）

想賺錢得靠眼力憑知識

凌晨開市，天亮撤攤。鬼市的貨物真假難辨，水深水淺需要自己來一趟，因此老北京稱「上」鬼市為「趟」鬼市。趟鬼市，趟買賣的深淺，更是趟最接地氣的北京地攤文化。

鬼市也被老北京視為是盜墓宵小銷贓之地。這些人更不敢光天化日之下兜售貨物，所以也是趁著夜色銷贓。從古董到電子產品，只有你想不到，沒有你淘不到。貨品價格從一兩塊到十萬（人民幣，下同），在這裡一分錢買不到一分貨，有可能低於一塊錢，也有可能貴過十萬元，想淘到寶，憑的是知識，靠的是眼力。

近些年，各種珠串、飾品、工藝品開始流行，「鬼市」開始變了味，老貨漸漸難以尋覓，更多的是文房玩具市場或者工藝品市場。

+ 7 + 6 + 5

5大規矩：手電筒排第1

「趟鬼市」，有許多不成文的規矩：首先，只許拿手電筒照東西，不許照人臉。黑夜裡掏寶，最重要的工具就是手電筒，除了照貨物，還證明買家不是「外行」。其次，鬼市裡的交易火爆熱烈，卻無聲。所有的交易都是安靜地討價還價。

第三，要懂「規矩」，比如你看上一件東西，這時候這東西別人正在看。此時不能問價，也不能搶過來看，必須得人家放下後，確定不要了，才能詢問。第四，看好就趕緊下手，因為鬼市不是超市，逛一圈之後回來很可能就被別人買走了。第五，一定要趕早，凌晨四點後才到的基本都已被買家淘過一遍了。

賣家分兩種，一種是「接地氣版」，另一種是「專業版」。接地氣版是擺攤的商家，帶著家裡沈積多年的「寶貝」，以家裡用的老舊生活用品和小擺設為主，幾乎都是雜貨舊貨。專業版商家都是開著車來，車後座和後車箱裡都是「水貨」，還有大牌包包出售。

原本的鬼市主要以古舊物為主，但現在已經延伸到了各種舊貨的市場，所售的貨物也是魚目混珠。許多潮流年輕人，有來做直播的，也有走復古時尚路線的潮人。許多年輕人認為，這裡基本是一個讓人覺得一百塊人民幣很耐花的地方。

+ 6 + 5 + 4

有人一夜暴富 有人傾家蕩產

鬼市淘寶，最重要的是淘，並不是遍地都是寶，也有風險。買家賭的是運氣，有人在這裡低價淘到了一件真品，一夜暴富；也有人在這裡尋尋覓覓，最終買到「剛剛出土」的假貨，傾家蕩產。

深夜裡一幕一幕上演著喜、怒、哀、樂。儘管市裡買賣的東西絕大多數是贋品、偽品、複製品，但還是有真品或精品的東西，這就為有眼力的人提供機會。

北京還流傳著一個美麗傳説：慈禧太后大壽想要一件上好的狐皮，主管太監上香求佛指點。後來被指引來到了一個夜色中的神祕市場，果然在此買到了一件上好的狐皮。他摸摸手中狐皮居然尚有餘温，賣家卻消失不見了。原來那狐仙為救他一命把自己的狐皮褪了下來。

美麗的傳説，為鬼市增添許多未知和神祕。猶如天亮後，大柳樹市場一切恢復平靜，到了深夜時分，「鬼影」又幢幢。

（財新網）