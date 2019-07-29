江西發現亞洲首個暴龍類腳印化石　長度達58cm

內媒《北京頭條》報道，7月29日（星期一），中外古生物學的專家學者宣佈，他們在江西省贛州發現了一個巨大的恐龍腳印化石，這是中國乃至亞洲首次發現暴龍類的腳印，對研究中國白堊紀最末期恐龍動物羣的分佈與演化有著重要意義。

中外古生物學在江西省贛州發現了一個巨大的恐龍腳印，這是中國乃至亞洲首次發現暴龍類的腳印。（新浪科技）

該研究由中國地質大學（北京）的邢立達副教授、英良世界石材自然歷史博物館執行館長鈕科程、美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁‧洛克利（Martin G. Lockley）等學者共同研究，論文發表在中國學術期刊《科學通報》（Science Bulletin）上。

這個腳印長度達58cm，最初是當地人在修路的時候發現，其後輾轉落入民間收藏界，目前藏於位於福建省南安市的英良世界石材自然歷史博物館。該館執行館長鈕科程表示，這個腳印化石尺寸驚人，是目前中國最大的肉食性恐龍腳印之一。

留下腳印的恐龍。（示意圖/新浪科技）

古生物學家從腳印推斷恐龍的體長，認為這隻恐龍體長可達7.5米。這個體長與贛州本地發現的暴龍類─虔州龍的體長非常相似，後者的體長約7.5至9米，腳印和虔州龍骨骼化石的發現地相距不過33公里。邢立達表示，「從頂級掠食者的活動範圍看，該區的掠食者可能只有一種，此次發現的腳印非常可能是虔州龍留下的」。

（《北京頭條》）