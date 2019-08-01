【專訪】戳破愛情粉紅泡泡　台劇《我們不能是朋友》毀三觀闢新局

「變態？你沒看過什麼叫做真正的變態吧？」台灣男星劉以豪飾演的王牌交易員，正以強壓之姿向飾演白領的郭雪芙道出頗為「離經叛道」的台詞。 異於台灣一般偶像劇，大量灑糖、營造粉紅泡泡的氛圍，今次台劇《我們不能是朋友》改走「寫實」、「野獸」風格，為觀眾上演一部「愛情不浪漫」的戲碼。

《我們不能是朋友》一開播，就出現劉以豪綑綁郭雪芙的戲碼。（八大提供）

由台灣八大電視與友木公娛樂合作製作的《我們不能是朋友》，在未開播之前，憑藉著電影《比悲傷更悲傷的故事》走紅的劉以豪，以及近兩年經常出沒在大陸綜藝節目的女主角—郭雪芙，加上製播團隊頻頻放出該劇破尺度出演消息，已吸引不少鎂光燈。

然而，隨著戲劇播放，觀眾看到女主角周惟惟（郭雪芙飾）從身處在愛情幸福「忠」，偶然遇上了褚克桓（劉以豪飾），心境開始產生變化。即便過程，周惟惟堅決迴避褚克桓的要求（交個朋友），情愛也沒有出界，理智線更沒有斷。

只是，人的情慾不是説有塞子就可堵住。

《我們不能是朋友》逐漸在台灣、大陸火紅，《香港01》為此專訪該劇幕後推手製作人－薛聖棻。（八大提供）

一邊面對褚克桓攻勢凌厲的情話，以及一針見血指出周惟惟與男友那種計劃生活的問題；另一邊，當周惟惟要尋找依靠，而男友只為了「人生計劃」，卻間接忽視周惟惟內心所求。這一幕幕猶如現實生活般的場景，加深了觀眾進入作品核心的意願，逐漸在兩岸各自的網絡平台發酵，為沉寂多時的台灣偶像劇締造新的討論熱度。

對此，《香港01》專訪了曾操盤過兩岸三地火紅的台劇《我可能不會愛你》，同時也是《我們不能是朋友》的製作人—薛聖棻，來與香港分享，這部戲劇的誕生，以及時下的愛情觀，是如何與現實麵包、情慾流動交織一起，讓人難以選擇。

台灣男星劉以豪在該劇飾演一位霸道、王牌交易員。（八大提供）

香港01：當初，製作人在閲讀《我們不能是朋友》的原著小説時，怎麼會想嘗試改編成電視劇？同時，閲讀當下的想像為何？

薛聖棻：《我們不能是朋友》是改編自台灣小説家阿亞梅同名原著，當初看完原著時，心中有八成認為，它會被改編成電視劇，因為很真實。

像我們過去在製作都會愛情劇時，會蒐集許多故事。但這幾年當中，有發現世代的差異，過去的愛情觀，與現代人的愛情觀，已有相當不一樣的表現方法。而阿亞梅的這本小説，剛好讓我看見，比較完整的敍事，而且是有關新世代愛情的煩惱與説法。

台灣女星郭雪芙在《我》劇飾演一位白領經理，原本對於愛情、婚姻沒有太多想法。（八大提供）

香港01：開播至今，隨女主角時不時對於他者產生心悸顫動，引發不少觀眾討論，究竟愛情該不該墨守社會道德的框架？戲劇裡的愛情故事真的會發生在社會？

薛聖棻：當然，因為沒有任何一個愛情觀念，是統一的。愛情之所以能發展下去，就是它永遠像是海浪一般，會潮起潮落，會碰撞浪花，時而低潮，時而高潮。個人認為，《我們不能是朋友》會引起這麼大的討論，是因為劇情當中，有兩個貌似各自走上「正常」感情發展的人，但彼此巧遇之後，又發現雙方似乎很吸引對方，那對他們原來的選擇，會不會產生疑問？

我相信，社會上的每一個人，曾經走過愛情，對愛情感到甜蜜，也會感到悲慟，即便情節有些許不同，但同樣的，當你／妳走到愛情的十字路口，都是難以抉擇的，而剎那間的心態，在《我們不能是朋友》當中，有相當細緻的展現。

台灣女藝人袁艾菲今次也有出演，且表現大獲好評。（八大提供）

香港01：《我們不能是朋友》捨棄普遍愛情劇的人設，製作人內心會否感到疑慮，擔心觀眾不願意接受而害怕？

薛聖棻：「會！會！會！」愛情偶像劇通常有很多故事描述，都是點到為止，適可而止。因此，它不會太過於寫實、赤裸裸。不過，在《我們不能是朋友》當中，原來的背景人設就是讓觀眾看到最真實、貼近你我生活的愛情，所以在製作上難免在尺度問題，就會有一些挑戰。但是，我們仍然緊守「都會愛情劇」的分寸，不會讓觀眾看到有不舒適的感覺。

郭雪芙在戲劇裡，為防悸動，常避免與男主角有任何互動，但仍坳不過劉以豪的霸道。（八大提供）

香港01：《我們不能是朋友》雖然是個愛情都會劇，但若將這部戲劇做成議題討論，可以有哪些方向值得觀眾參考？

薛聖棻：應該是説，我們強調愛情雖然是激情、是美好的，但真正在談愛情、談感情的時候，其實還有很現實，很殘酷的一面。這個面像，你／妳能真的很勇敢去面對嗎？

所以，當我看完小説到做完電視劇，在愛情當中甚麼才是對的選擇，我覺得好難。個人認為在人生當中，始終都會面臨到你／妳很難下定決心的時間點。尤其，每個決定，都不一定有完美的決定，要付出代價，就像《我們不能是朋友》的故事走下去之後，究竟男女主角會不會在一起，或是又回去各自原來的匹配當中，不知道？因為日常的決定，都需要取捨，也要付出代價。

《我們不能是朋友》劇情越來越精彩，不過有網民發現最近男主角沒有一開始那麼渣，反而慢慢變得深情又温柔。（八大提供）

香港01：現在，無論在媒體、網絡討論平台上，《我們不能是朋友》皆被稱為「不照規則走的愛情劇」。那麼，以製作人來看，這部可算是突破台灣傳統的愛情劇？能為台灣原創戲劇注入強心針？

薛聖棻：我個人不好説是個突破，但想讓台灣所有這方面的文創產業，尤其是偶像劇當中，有個不一樣的發展與圖像，而不是讓大家覺得台灣偶像劇一直是粉紅泡泡、加糖加蜜，營造那種不切實際的愛情氛圍。

至於談到台灣影視原創的市場，其實以2018年至2019年來説，台灣有相當多的火紅影視作品出現，就可瞭解台灣真的不缺少這塊原創人才。

反倒是，缺乏行銷人才，台灣現在該思索如何將好的原創劇本外銷。否則，現在台灣業界，比較大的問題是，一致性太強，大家都在做創作。當許多人都在生產，誰來賣東西？

過去，因為台灣生態環境，是由電視台販售這些原創作品。可是，現在生態變化了，電視台的力量已不足夠，所以需要許多行銷人員進來，才能讓台灣影視原創登上全世界各地的舞台。

男女主角最後情歸何處，是走回原本歸屬，還是大破大立，不顧他者眼光走入愛河？（八大提供）

香港01：最後，製作人有什麼話想對香港的觀眾説呢？

薛聖棻：我們知道香港，是個壓力很大的社會，人人不只面對愛情，還有面對工作等等日常。或許，可以透過戲劇、透過《我們不能是朋友》，不僅僅只是讓你／妳發洩，而這部台劇也孕藏許多故事細節，可讓香港朋友們仔細觀察、享受不一樣的台灣戲劇。當然，也相當期待香港朋友能夠丟出討論細節，來和各方觀劇的朋友，甚至與我們共同切磋。