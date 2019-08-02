【顏值經濟】內地「醫美」年輕化男性逾兩成　植髮除暗瘡最受歡迎

據2018年一份醫美行業的調查報告估算，內地醫美市場規模已超2200億元（人民幣，下同），且呈現出年輕化趨勢，尤其是高考之後，許多家長帶著孩子去醫院整形。 天貓平台數據顯示，內地18至24歲年輕人在醫美消費人群中的佔比日漸提高，佔到整體的近33%。此外，醫美也逐漸受到內地男性歡迎，已經有超過兩成的醫美消費者是男性用戶，且消費能力比女性更強。

醫美市場在內地潛力巨大。（資料圖片/視覺中國）

年輕人做醫美最愛瘦臉

每年暑假，內地都會掀起一陣「畢業季醫美潮」。據《消費日報》報道，數據顯示，今年6月中旬，隨著高考放假和暑期正式拉開序幕，天貓平台上購買醫美類產品的整體人數比5月增長了2.34倍。

報道稱，與工作一族相比，學生族選擇的整形消費更輕巧，偏重於「輕醫美」類型，從天貓和阿里健康聯合推出的《2019暑期醫美數據》看，最受學生們歡迎的項目中，排在前三的包括了瘦臉、補水、美白。不過，隨著人們對於醫美的開放度日益提高，填充、隆鼻、祛斑和割雙眼皮也愈來愈受到關注，其中，割雙眼皮的人數按年增長了整整27倍。

內地割雙眼皮的人數愈來愈多。（資料圖片/視覺中國）

另據2018年一份醫美行業的調查報告估算，內醫美市場規模已超2200億元，且呈現出年輕化趨勢。天貓上的數據也反映了這一點：跟去年相比，整個6至7月間，天貓上進行醫美消費的18至24歲年輕人人數是去年同期的2.14倍，該年齡段也在醫美消費人群中的佔比日漸提高，佔到整體的近33%。

內地男性「醫美」意識增強

值得一提是，儘管女性仍是醫美的主流人群，但在「顏值經濟」當道的大背景下，男性也愈來愈重視自己的外表，天貓醫美消費者中，已經有超過兩成是男性用戶。另外一份《2018中國醫美行業白皮書》也顯示，男性用戶醫美消費者比例約為15%。

內地的醫美消費者中，男性用戶喜歡植髮和治療暗瘡。（資料圖片/視覺中國）

據新華社報道，北京朝陽醫院整形外科主任範巨峰表示，近年來男性前來做醫美的人數有所增加，植髮、消除眼袋是最受歡迎的兩大項目。位於北京市三里屯的一家民營醫院的皮膚科醫生張慧表示，最近兩年，男性顧客佔到20%左右，所做項目包括植髮、脱毛、治療暗瘡、去斑、抗衰、牙齒矯正等等。

內地一名30歲左右的健美愛好者表示，他每年都會花2萬元左右在醫美上，用於注射水光針、除皺針等。

據了解，男性顧客雖然佔比小，但消費力強。根據《2018年雙12醫美消費報告》的數據，男性醫美消費者的平均客單價為7500元，女性為3728元。

（消費日報、新華社）