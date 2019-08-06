中國社科院報告：上海、三亞、北京為內地最休閒城市前三名

中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心及社會科學文獻出版社5日共同在北京發布了《休閒綠皮書：2018-2019年中國休閒發展報告》。這份報告測評了中國城市休閒指數排名，其中上海、三亞、北京分別排名前三甲。

據悉，這份《報告》根據城市休閒指數評價體系，從城市形象與美譽、休閒空間與環境、休閒經濟與產業、休閒設施與服務、休閒生活與消費以及旅遊關注度六個方面，基於區域視角參照城市休閒指數計算結果，對內地290個城市休閒化建設進行綜合分析和各分項評價。

海南三亞海景。（資料圖片/視覺中國）

根據計算，城市休閒指數排名前十名的城市分別為上海、三亞、北京、珠海、深圳、青島、廈門、杭州、西安和拉薩，其中8座城市來自東部地區，2座城市來自西部地區。

後十位的城市分別是畢節、菏澤、內江、達州、周口、昭通、貴港、衡水、揭陽和阜陽，其中4座城市來自東部地區，2座城市來自中部地區，4座城市來自西部地區。

《報告》分析，從分類評價結果看，東部地區在城市形象與美譽以及體閒生活與消費方面的表現明顯優於中西部地區，但在休閒環境與空間方面，東部地區處於劣勢，華北和華中地區在休閒空間與環境方面與其他區域有明顯的差距。

北京故宮。（資料圖片/視覺中國）

此外，《報告》分析稱，體閒生活與消費方面，東部地區城市表現強勢，前12名均為東部地區城市，前100名中有60座城市為東部城市，佔總參評城市的20.69%。

在旅遊體閒關注度方面，有20.34%的東部城市在100名之內，且人們關注較多的城市均為傳統的旅遊強市或者經濟高度發達的城市，如上海市、北京市、柱林市、大連市等。

（澎湃新聞）