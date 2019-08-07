【佳節底藴】「中國情人節」有何來歷？一文睇清「七夕」前世今生

今天（7日）是農曆七月初七，傳統上是「七夕」佳節，近年來已被商家炒作成為「中國情人節」。但作為一個有著悠久歷史的傳統節日，「七夕」這個節日的真實底藴到底是怎麼樣的？古代人又是定位七夕節？

如今傳統的七夕節被看成「中國情人節」，不少商家藉機炒作營銷，吸引市民消費。圖為上海商場的七夕節「公主抱」賽跑活動。（VCG）

說到七夕，大家第一反應是牛郎織女鵲橋相會。在古代，七夕的確和牛郎織女傳說關係密切，但它是以女性為主體的綜合性節日，這一日女子會訪閨中密友、祭拜織女、切磋女紅、乞巧祈福，因此七夕又有「女兒節」的稱謂，而男女定情只是「女兒節」盛會中的副產品。

「七」對女子的意義

古人為甚麼要將女子乞巧的活動設定在農曆七月初七呢？原來，女媧創造蒼生時，在第七日造出人來，初七為「人日」。「七」還是一個非常吉祥的數字：人有七竅，樂有七音，人有七情，天上有七仙女，曹植七步能成詩，日常生活七件事。

再加上《黃帝內經》中將七定義成是女子的生命之數：女子七歲齒更發張，二七就發育有了月事，為生育做好了準備，三七四七都是身強體健之時，五七身體漸漸衰弱，六七開始生白髮，七七天癸竭，生育能力終止。這樣一來，七月初七既是人日，七又對女子意義非凡，兩個吉祥數字疊加，七夕乞巧祈福順理成章。

北京圓明園春澤齋8月4日舉辦「愛滿京城 相約幸福」七夕巧市，還原中華傳統文化。（VCG）

古代七夕的「乞巧」儀式

宗懍《荊楚歲時記》記載了南朝七夕乞巧的流程，特別提到了蜘蛛結網會帶來好兆頭：「是夕，婦人結彩縷，穿七孔針，鹹以金銀輸石為針，陳瓜果於庭中以乞巧，有喜子網於瓜上，則以為符應。」

唐代則秉承南朝之風，《開元天寶遺事》記載了盛大的穿針乞巧儀式：唐玄宗與楊貴妃在華清宮遊宴，七月七日夜，宮女們盛陳瓜果、鮮花、酒饌，列於庭中，乞求於牽牛、織女，又各捉蜘蛛，閉於小盒中，第二日視蛛網稀密，密者言巧多，稀者言巧少，引得民間紛紛效仿。至於長生殿的私語，託白居易的福，七夕成了定情的代名詞。

宋代以後，城市中商業的繁榮推動了七夕節的發展，節日的氣氛非常濃厚，車水馬龍、人聲鼎沸。

「七夕，潘樓前買賣乞巧物。自七月一日，車馬填咽，至七夕前三日，車馬不通行，相次壅遏，不復得出，至夜方散。」 《醉翁談錄》

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七夕「女兒節」從何而來？

而最早將七夕稱為「女兒節」的是元朝人。元《析津志》雲：「宮廷宰輔之士庶之家鹹作大棚，張掛七夕牽牛織女圖，盛陳瓜果酒餅，邀女流作巧節會，稱曰女孩兒節。」

明清時期，北京地區端午、七夕、重陽都有「女兒節」的叫法。七夕「女兒節」的穿針習俗變為丟巧針乞巧，乞巧時間由夜間變為午間。

女子乞巧時，將裝滿水的碗放在正午的陽光下，再將繡花針放在碗裏浮起來，如果針在水中的影子如花似雲，或呈鳥獸形，就認為「乞得巧」；如果影子粗笨似槌，或彎曲不成形，就認為「乞得拙」。清代七夕，北京「女兒節」又將丟巧針改為丟細枝或鬆針。

國產古裝劇《延禧攻略》就有一個橋段，乞巧節期間，長春宮的宮女紛紛投針入水，繡針如果能浮在水面就可以觀察針在水中的影子，以此乞求織女賜予一雙巧手。結果眾宮女的繡針全部沉入碗底，連女主角魏瓔珞苦練四個時辰後也無法成功。

七夕節因為有牛郎織女鵲橋相會的傳說，被認為是中國的愛情節，兩情相悦與相互守望是七夕的主題之一。（VCG）

七夕文化影響深遠

回到七夕中牛郎織女的傳說，後來也隨著民族交流，傳到西北、東北、西南的各少數民族聚居區，並深深影響了日本、朝鮮、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞等國家。這些國家和地區的故事名稱、主人公名字和故事細節或許有地域和民族差異，但始終和漢族母題故事保持著相近的主題和人物形象。

2006年，七夕節被國務院列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2005年開始，「廣州乞巧文化節」得到了當地政府的大力扶持。2008年，甘肅隴南地區的「西和乞巧節」也升級成為國家級非物質文化遺產。

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