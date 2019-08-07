古代曾、隨是兩個國？　新考古發現再證「曾隨一家」　

6日（星期二），國家文物局在北京召開「考古中國」重大研究項目新進展工作會，發布了宋代沉船南海一號保護發掘項目、湖北隨州棗樹林墓地等2項重要考古工作成果。

南海一號出土文物。（中國新聞網）

南海一號宋代沉船發現於1987年，2007年運用沉箱進行整體打撈，安置於廣東海上絲綢之路博物館。2014年啟動系統性的保護發掘工作，至2019年船貨清理取得階段性成果，開始著手沉船的整體保護。

南海一號出水瓷器集中展示了宋元時期中國陶瓷外銷的壯觀景象。沉船瓷器囊括了當時大多數外銷瓷窯址的產品，為適應海外市場的需求，許多瓷器風格帶有異域風格，典型者如德化窯的仿金銀器執壺。

南海一號的一個重要考古成果是船上鐵器在貿易品中佔比甚高，總重量超過一百三十噸，生動展示了鐵製品在當時海洋貿易中的重要性。沉船中共出土18萬餘件文物精品，展現了宋代繁盛的海外貿易體系。

曾侯寶夫人羋加墓出土編鐘。（中國新聞網）

出土文物證楚國稱「曾」為「隨」

棗樹林墓地則是一處春秋中、晚期曾國公侯墓地，目前已發掘包括兩組曾國國君及夫人合葬墓在內的高等級墓葬54座，出土千餘件工藝精美的青銅器、漆木器等隨葬品。

曾國在傳世文獻中沒有明確記載。此次發掘取得了重要收穫，曾侯寶及其夫人羋加墓和曾公求及其夫人漁墓，這兩組曾國國君以及夫人並穴合葬墓的發掘，是曾國考古乃至兩周考古的又一重大發現，填補了春秋中期曾國考古的空白。

在史書中，周王分封於當地的姬姓諸侯國是隨國，而在湖北隨州發現的都是曾侯墓地。此前，曾、隨是同一國，還是兩個國，在學界一直有爭議。2009年義地崗墓群中曾侯與墓出土的編鍾銘文，基本平息了曾和隨是否為一家的爭議。值得注意的是此次羋加墓出土的銅缶上有銘文「楚王媵隨仲羋加」，而「羋加」是曾侯夫人，楚國稱曾為「隨」，說明曾隨一家，基本解決學術界爭論不已的「曾隨之謎」問題。

（中國新聞網/《光明日報》）