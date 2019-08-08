【台北動漫節】出版業寒冬重臨下的薔薇花：Boy's Love

BL，也就是「Boy's Love」，指的描寫男性間的愛戀情節，它可以是漫畫、可以是小說、可以是電子遊戲、更可以是真人戲劇等等，又或著它並不專指作品本身，而是當某兩個男性角色之間的互動劇情間的火花，足以讓受眾產生遐想時，就可以用「BL」稱呼。 不過，BL本身卻並不與現實中的男同性戀有必然性的相關，或許可以稱作比較浪漫化的、創作者理想中的一種男性愛戀關係，就好像任何虛構作品中對愛情的描寫一樣，必然是不現實的，只是不現實程度的輕重多寡。

今次台灣動漫展裡頭的主流出版社以BL為號召。圖為2018年漫博會場。（袁愷勛攝）

近年來，在亞洲各國的動漫、影劇市場中，BL作品的能見度越來越高，例如甫於8月5日結束的台北漫畫博覽會，就邀請日本BL漫畫人氣作者紀伊奇卡那（紀伊カンナ）、文善亞由西（文善やよひ）、朱鷺紫羽等人，到台參加簽名會、見面會等活動，而主辦出版社也分別是東立、尖端、長鴻等知名的主流漫畫出版社，再加上台灣此前通過的同性婚姻專法，令人以為日本漫畫商對於台灣BL市場的重視。

事實上，台灣出版商威向文化總經理林堰淳向《香港01》表示，他認為喜歡BL作品的受眾其實沒有多少增加，一直就都是那麼多，只是在目前整體出版景氣衰退下，BL受眾的實際消費意願更強，因此顯得一枝獨秀。換句話說，今次日本主流出版社之所以這麼重視台灣動漫展，這是純粹商業的考慮，和社會風氣無關。

與此同時，無論BL作品的受眾如何踴躍「掏錢」、如何「塞爆」活動會場，BL作品仍然被認為是「非主流」的，即使是用BL當作出版主力的出版社本身也是這樣定義的。

每到動漫節，吸引了不少動漫迷盛裝出席。（袁愷勛攝）

其中一個因素是，許多BL作品充斥大量性愛描寫，甚至以激烈的性愛描寫作為宣傳語，例如在台灣就會用「很黃很暴力」、「H（變態）度高謹慎閲讀」等等；至於在香港，則用「甜、肉」的字眼，來暗指性愛情節，另外還利用「虐」字來指涉悲劇的戲碼，像是相愛而不能在一起等。

也因此，BL類型的出版品不僅在市場非主流，且長年來「見不得光」。比方中國內地，就曾於2018年以「非法出版販賣淫穢書籍」判處BL作家「天一」等人10年以上徒刑，震驚兩岸「耽美（BL的另一代稱）」圈子。

相比起來，港台對於限制級刊物的做法寬容許多，一般來說只要在封面上弄一個「二、三類」、「限（制）」字、並在擺放櫃位加註警語等作法，就不太容易觸法。

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兩岸BL互補互足

接著，再來簡單淺談兩岸BL的市場特色。台灣BL的創作市場，一直用自由多元為號召，但光區區依靠「島內」市場，難以維繫；另外一邊的中國大陸，市場就是人多，但創作礙於法律規範，可謂有志難伸。

也因此，兩岸的BL現在趨向於互利互補。比方，此次台灣受訪者的公司「威向文化」，他們自己有創建網絡平台，且已有不少的中國大陸作者投稿，而台灣作者的讀者中也有不少來自中國大陸。

圖為BL 史觀時間線。（摘自《BL 進化論・男子愛可以改變世界》）

不過，若站在台灣立場來說，如何將這塊大餅更容易的吃下，林堰淳認為，中國大陸的網絡小說、漫畫的優勢比起台灣、甚至比起全球都更為卓越的金流設計，讓網絡上的創作者能夠輕鬆地從「打賞」、「讚好」中獲取收益；而台灣目前仍然大多利用信用卡（香港也是），這對於消費者在網絡上為作者進行「現實支持」是不方便的。

此外，除了兩岸三地，泰國、菲律賓等國也堪稱「BL新興國」，特別是泰國近年也推出許多真人BL戲劇（也稱為「腐劇」），引起不少關注。這也意味著，開始改變了兩岸三地在傳統上多從日本輸入BL文化，或是自己創作的景況。那麼，這股BL風潮是否能在亞洲繼續茁壯創造不亞於主流文化可觀收益，確實是令人值得繼續關注。