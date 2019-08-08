中方宣布「兩國共同擁有」　中俄邊境59隻野生虎豹獲雙重「國籍」

據俄羅斯衛星通訊社周三（7日）報道，俄羅斯阿穆爾虎中心發布消息稱，中方宣布中俄邊境生活着兩國共有的17隻阿穆爾虎（又稱西伯利亞虎、東北虎）和42隻遠東豹，這些野生虎豹可說獲得中俄雙重「國籍」。

圖為遠東豹。（視覺中國）

報道稱，東北虎豹保護國際論壇7月底在哈爾濱舉行，俄羅斯阿穆爾虎中心與國際自然保護組織及18個國家的自然保護組織共同參加此次論壇。

中國國家林業局貓科動物研究中心副主任姜廣順在論壇開幕式上稱，對比中俄的虎豹資料，「我們可以斷言，兩國共同擁有17隻老虎和42隻豹子」。他還表示，吉林省和黑龍江省的7台虎豹監控器能顧及超過1.2萬平方公里的範圍，科學家獲得4000段此範圍內的阿穆爾虎影片和600多段遠東豹影片。

姜廣順還指出，為擴大虎豹種群，應當建立起保護站網絡，建設國際和國內生態廊。在小範圍隔絕環境中，虎豹近親交配現象更嚴重，會降低後代的免疫力。

據了解，阿穆爾虎被認為是體型最大的老虎亞種，分佈於俄羅斯東南部、朝鮮（和中國東北等地，是中國國家一級保護動物，曾被評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。遠東豹則是世界上最稀有的貓科動物，目前只剩不到60隻城年豹。

（俄羅斯衛星通訊社）