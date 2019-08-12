【上海堡壘】鹿晗舒淇科幻電影遭批爛片　「小鮮肉」魅力已不再？

內地自2014年起湧現一批粉絲人數高漲的年輕男藝人，被稱為「小鮮肉」、「流量明星」，他們通常擁有長得好看的外表、極高的人氣，在網絡上的流量特別高，雖然缺少公認特別出色的作品，但總能成為「票房毒藥」，而電影片方亦看準他們「吸睛又吸金」的能力。 據《澎湃新聞》報道，「小鮮肉」鹿晗、台灣知名影星舒淇聯袂主演的「中國首部科幻戰爭片」《上海堡壘》上映第三天（8月11日）艱難迎來票房過億（人民幣．下同），然而不少觀眾卻批評電影是「爛片」，指電影被拍成偶像片而非科幻片，且情節違背常理、缺乏邏輯，而戲院排片經歷腰斬式下滑，豆瓣評分跌至3.3（滿分10）。 「小鮮肉」的魅力是否已不再是票房保證？中國電影產業「看臉」的時代結束了嗎？

《上海堡壘》上映後遭狂批「爛片」，票房急速下滑。（微博圖片）

《上海堡壘》是根據江南同名小說改編的科幻電影，由滕華濤執導，鹿晗、舒淇領銜主演，於8月9日在內地上映，該片講述了未來世界外星文明突襲地球，守護人類希望的最後一戰在中國上海打響的故事。

《上海堡壘》差評的矛頭集中指向主演鹿晗及其所代表的「流量明星」電影。網民「夏多先生」在「豆瓣」發表的影評，將該片稱作「某種意義上的劃時代電影」，並指過去幾年，由於流量明星的粉絲善於「打榜做數據」，營造出一個虛假繁榮的人氣假象，甚至把製片方都騙了，以為流量明星們具有強大的市場號召力。「於是市場上湧現出許多以毫無表演經驗的小鮮肉擔當主角的各種神片，結果我們也都知道了，一部又一部一次次刷新評分下限和我們觀影體驗下限的爛片誕生了。」

而正是攻守易勢的轉折點，《上海堡壘》出世，「幾乎是小鮮肉電影類型片的背水一戰」，大製作和暑期檔，加上鋪天蓋地的宣傳發行，佔盡資源。與「豆瓣」和「知乎」等平台的大量差評相映成趣的是，微博仍舊是明星粉絲的基本盤，通過「刷熱搜」和控制評論等手段，好評仍有一席之地。

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在電影預售階段，部份有鹿晗出席的場次採取類似演唱會的「分區售票」的模式，哄抬出900多元的票價，引發調侃：「如果這部電影的製作能有粉絲們1/10的努力，那肯定能成！」儘管鹿晗在微博有6000多萬粉絲，然而網民「史塔克sir」認為，粉絲支撐起來的票房，遠遠無法彌補路人反感所帶來的影響。

亦有不少網民認為，並不能將所有的責任推給鹿晗的公眾形象和演技，漏洞百出的設定、邏輯缺失的劇情、雜糅濫用的類型片元素、混亂糟糕的服裝道具和美學風格，甚至導演本來擅長的言情亦相當令人尷尬，這些才是電影失敗的內在原因。上海影評人「鐘螺」在「豆瓣」上給出「一星」差評，稱「明明爆炸鏡頭都給到靜安寺了，靜安寺竟然就跟佛光普照一樣，連一點的損傷都沒有。」還有網民要求片方向《流浪地球》道歉，「《流浪地球》打開了中國科幻的一扇門，《上海堡壘》又給關上了」。

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這部電影還催生出新的網絡流行語「太空堡壘」，意指「一個人太過於空閒窮極無聊，才去看《上海堡壘》的行為」。不過劇組方面就一度在微博發布多個片段，質問「這是爛片？」，還宣稱被「有償打低分」，但導演最終還是向觀眾道歉。網名「黃油小熊」的導演滕華濤8月11日在微博發文發布了道歉：「這不僅僅是對電影不滿意，也是對中國科幻電影的期待落空了，作為導演，我有着不可推卸的責任。真的很抱歉，因為我相信，沒有人想要去關上這扇閃着光的門。」

儘管《流浪地球》點燃觀眾對內地科幻電影的熱情，然而《上海堡壘》卻提醒人們，國產科幻電影的前景並不樂觀。「今天肥宅了嗎」的影評認為，《上海堡壘》失敗的根源在於它擁有一個失控的劇本。電影劇本創作是一個兼具工業和藝術創作的環節，遺憾的是中國電影產業並沒有培養足夠多的優秀科幻劇本寫作人才。所以可以預見，未來還會有更多的國產科幻片再度遭遇打擊，而觀眾早已養成非單一的評判標準，再多「小鮮肉」也不能彌補電影作品的「硬傷」。

（澎湃新聞）

《上海堡壘》電影預告片：