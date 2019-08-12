【今起報名】台北總統府邀背包客免費入住　港人滿20歲即可申請

台灣總統府與觀光局等機構合作舉辦「來去總統府住一晚」活動，將積澱百年歷史的台北總統府打造成青年旅館，邀請來自世界各地的20組背包客免費入住體驗。 主辦方宣布，活動今日（12日）起受理報名至8月底，只要年滿20歲、持有非台灣護照的旅客即可申請，包括香港籍旅客，只需網上填寫申請表格就有機會入選，還不快跟著《香港01》動動手指？

台北總統府的紅磚，很多都是當年建造時由日本運送來台。圖為總統府建築外觀：拱廊（總統府網站）

在台北市凱達格蘭大道與重慶南路交叉口，一處戒備森嚴的古蹟坐落於此，紅磚白墻、獨特建造風格吸引眾多觀光客駐足打卡。這座於1919年日治時期落成的台灣總督府，後來改名「介壽館」，如今依舊是台灣的政治中心——總統府。經過風雨飄搖的100年，它無數次見證了這塊土地的巨大變遷。

自台灣戒嚴以降，台北總統府逐漸開放建築空間，褪下威權色彩。然而不少旅客還是要選在特定日子、提前預約並通過周身安檢措施，方能踏入一窺究竟。不過，旅客可藉由最新的「來去總統府住一晚」活動，親身體驗總統府的魅力。

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親身入住 與總統府零距離

今年適逢台北總統府建築落成百年紀念，為進行國際宣傳，總統府、中華文化總會與台灣觀光局舉辦「來去總統府住一晚」活動。官方宣傳指，這是全球首創性地開放總統府提供一般背包客申請入住，希望透過觀光，增加台灣的國際能見度。

總統府指出，歡迎全世界不限國籍，對台灣有興趣的朋友參與此次活動，近距離體驗總統府，包含在總統府次級建築住宿一晚及VIP級個性化行程等。台北總統府主體建築為辦公空間，不具備實際住宿需求，但府區內次級建築本就有備勤盥洗功能，將加以規劃呈現台灣特色風格，成為旅客的住宿房間。

至於評選機制，若報名的旅客使用Facebook、YouTube等工具，有助於宣傳台灣觀光，例如温泉、美食等，都有利於獲選。

住宿詳情：500呎套房 專門管家服務

總統府發言人張惇涵說明，第一階段規劃錄取10組旅客，每組最多2人，住宿空間位於總統府園區的力行樓備勤室，約14坪（約500平方呎）的小套房，能一眼看到百年的總統府主建築，且將有專門的管家為旅客服務。

因配合總統府維安需求，旅客入住不能攜帶危險物品，也有門禁管制，須於晚間10時前入住、隔天凌晨5時後才可出門，並備有早餐、參訪升旗與總統府導覽等行程。

值得注意是，除總統府入住當晚住宿、隔日早餐及由協辦單位提供的另一晚特色民宿或星級旅館住宿外，參與者來台機票、住宿等費用都需自理。

報名條件包括撰寫分享文章、上傳入住短片。（「來去總統府住一晚」活動網站）

申請條件：20歲以上旅客 非持台灣護照

根據「來去總統府住一晚」活動官方網站，年齡滿20歲且持有非台灣護照者可申請入住，每組1至2人。申請時需上傳自我介紹短片、完整旅遊企劃書，以及提供個人公開的社交網站連結。預計9月20日公布第一梯次錄取名單，10月起可體驗入住總統府。

此外，獲取錄者需要撰寫一篇有關台灣印象或對總統府及周邊區域旅遊的分享文。入住總統府結束後15日內，需要上傳入住短片到公開社群平台，並提供連結予主辦單位。影片內容須包含台灣特色人事物、景點分享，總統府住一晚活動，以及為何一定要來台灣觀光之理由。